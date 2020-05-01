Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Мирная жительница погибла в северном пригороде Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ

root Сегодня, 20:150Новости
Мирная жительница погибла в северном пригороде Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ
Фото: РИА Новости
Жительница села Спартак в северном пригороде Донецка умерла сегодня от ранений, полученных в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает Донецкое агентство новостей.
«Пострадавшая в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины мирная жительница 1953 года рождения, проживавшая по улице Чапаева, 18, в селе Спартак, скончалась от полученного ранения», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, который произошел сегодня в 14:35. Огонь велся из стрелкового оружия.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: