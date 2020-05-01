Мирная жительница погибла в северном пригороде Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ

«Пострадавшая в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины мирная жительница 1953 года рождения, проживавшая по улице Чапаева, 18, в селе Спартак, скончалась от полученного ранения», — сказано в сообщении.

Фото: РИА НовостиЖительница села Спартак в северном пригороде Донецка умерла сегодня от ранений, полученных в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает Донецкое агентство новостей.Ранее сообщалось, что женщина получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, который произошел сегодня в 14:35. Огонь велся из стрелкового оружия.