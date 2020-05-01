В Подмосковье решили ввести масочный режим

Фото: РИА НовостиГубернатор Московской области пёЏАндрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.Отмечается, что всем гражданам в период до 12 мая «строго рекомендуется» использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).С 12 мая, как сообщают в оперштабе, «масочный режим становится обязательным».Уточняется, что для обеспечения граждан масками «подведомственной сети аптек поручено обеспечить их наличие, а иным аптечным сетям будет оказано содействие в приобретении масок».