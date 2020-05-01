В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области пёЏАндрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.
Отмечается, что всем гражданам в период до 12 мая «строго рекомендуется» использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
С 12 мая, как сообщают в оперштабе, «масочный режим становится обязательным».
Уточняется, что для обеспечения граждан масками «подведомственной сети аптек поручено обеспечить их наличие, а иным аптечным сетям будет оказано содействие в приобретении масок».
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