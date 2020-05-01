Активист из Йемена поздравил жителей ЛНР с праздником Весны и Труда

Активист, бизнесмен из Йемена Абиль Ахмед Альджахафи в своем видеообращении поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда и пожелал им здоровья и мира.

"Я с удовольствием хочу поздравить наших друзей, трудящихся Луганской Народной Республики по случаю праздника Весны и Труда. Здесь, в Йемене, мы надеемся, что народ Луганской Народной Республики не слишком пострадает от коронавируса, как и все рабочие мира. Желаю вам мира, здоровья и всего наилучшего!" – отметил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,1 млн, из них более 221 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 129 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

01 мая — Луганск