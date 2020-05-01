Синоптики прогнозируют 2 мая в ЛНР до 25 градусов тепла и небольшой дождь

Температура воздуха в ЛНР 2 мая будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем, местами пройдет небольшой дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 1 мая до 21.00 2 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами слабый туман, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 20-25 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 22-24 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 23-25 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 2 мая метеорологи отмечали в 1954 году – минус 1,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1970 году и составляла плюс 31,4 градуса.

По предварительному прогнозу, 3-4 мая ожидается переменная облачность, ночью и днем слабый дождь, местами туман; температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов выше нуля.

01 мая — Луганск