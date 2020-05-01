Как луганчане оценивают сайт CXID.info
Продолжение рубрики: Нам пишут.
Очень приятно получать письма от наших читателей.
«Здравствуйте! С 2014 года я постоянный читатель вашего сайта. Он, единственный, не предвзятый информационный портал. Вы всегда с тактичностью пишете о новостях одной и другой стороны линии разграничения. Спасибо вам большое.
--
Катя Карпова»
Если у Вы тоже хотите высказать свое мнение о нашей работе, о событиях происходящих в Луганске, или рассказать о событиях, очевидцами которых вы стали, пишите нам по адресу [email protected]. Присылайте фото, видео.
Не обязательно серьезные. Главное чтобы про Луганск.
Мнение - Сегодня, 21:28 161
Очень приятно получать письма от наших читателей.
«Здравствуйте! С 2014 года я постоянный читатель вашего сайта. Он, единственный, не предвзятый информационный портал. Вы всегда с тактичностью пишете о новостях одной и другой стороны линии разграничения. Спасибо вам большое.
--
Катя Карпова»
Если у Вы тоже хотите высказать свое мнение о нашей работе, о событиях происходящих в Луганске, или рассказать о событиях, очевидцами которых вы стали, пишите нам по адресу [email protected]. Присылайте фото, видео.
Не обязательно серьезные. Главное чтобы про Луганск.
Мнение - Сегодня, 21:28 161
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