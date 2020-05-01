Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

"Диагноз коронавирус подтвержден результатом компьютерной томографии", — говорится в сообщении.

Фото: © РИА НовостиУ главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале, передает РИА Новости.Заместитель министра Дмитрий Волков тоже заболел COVID-19.Якушев рассказал, что будет проходить лечение в одной из городских больниц."Остаюсь на связи", — приводятся в сообщении слова министра.Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.