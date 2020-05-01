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Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

Sergey Сегодня, 23:150Новости
Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом
Фото: © РИА Новости
У главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале, передает РИА Новости.
Заместитель министра Дмитрий Волков тоже заболел COVID-19.
"Диагноз коронавирус подтвержден результатом компьютерной томографии", — говорится в сообщении.

Якушев рассказал, что будет проходить лечение в одной из городских больниц.
"Остаюсь на связи", — приводятся в сообщении слова министра.
Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.

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