После визита правительственной делегации на шахту «Никанор-Новая» забастовка горняков продолжилась
После визита Сергея Козлова на шахту «Никанор-Новая», забастовка горняков не прекратилась.
Об этом пишет телеграм-канал «Луганский инсайд«
По информация телеграм-канала, председатель правительства Сергей Козлов спускался в шахту и разговаривал с рабочими, однако практического результата это не дало.
Председатель правительства заявил, что «реструктуризация будет, чтобы вы не делали».
«Давал ли он какие-то конкретные обещания мне неизвестно, но факт в том, что забастовка продолжается, горняки остаются в шахте. Министр топлива, энергетики и угольной промышленности Павел Мальгин не выступал — долго сидел в кабинете директора и о чем-то с ним разговаривал. По слухам, те средства, которые перечислили сотрудника «Никанор-Новая», это не задолженность по зарплате, а пособие на два месяца по закрытию шахты. На этом фоне забавно выглядят заявления ректора ЛНУ им. Даля Виктора Рябичева на «Луганск 24» о том, что «все просчитано, все продумано». Что-то не похоже», — пишет телеграм-канал. Экономика - 01 мая 2020 205
Об этом пишет телеграм-канал «Луганский инсайд«
По информация телеграм-канала, председатель правительства Сергей Козлов спускался в шахту и разговаривал с рабочими, однако практического результата это не дало.
Председатель правительства заявил, что «реструктуризация будет, чтобы вы не делали».
«Давал ли он какие-то конкретные обещания мне неизвестно, но факт в том, что забастовка продолжается, горняки остаются в шахте. Министр топлива, энергетики и угольной промышленности Павел Мальгин не выступал — долго сидел в кабинете директора и о чем-то с ним разговаривал. По слухам, те средства, которые перечислили сотрудника «Никанор-Новая», это не задолженность по зарплате, а пособие на два месяца по закрытию шахты. На этом фоне забавно выглядят заявления ректора ЛНУ им. Даля Виктора Рябичева на «Луганск 24» о том, что «все просчитано, все продумано». Что-то не похоже», — пишет телеграм-канал. Экономика - 01 мая 2020 205
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