«Заря» это моя жизнь. Всю жизнь мечтал играть именно здесь — Никита Каменюка
Капитан луганской «Зари» Никита Каменюка пообщался с болельщиками команды во время прямого эфира в Instagram .
Ответы капитана в материале пресс-службы ФК «Заря»:
— Никита, чем занимаешься во время карантина?
— Провожу время с семьёй. Проснулись утром и начинаются дела. Со старшим уроки, с младшим играю во дворе. Благо дело, снимаю дом в Запорожье, так что есть место, где погулять с ребёнком. Понятное дело, поддерживаю форму. Тренируюсь. В команде занимаемся тренировками по Скайпу с тренером по физподготовке Григорием Ярмашем плюс сам занимаюсь индивидуально.
— Как настроение во время карантина?
— Главное, быть настроенным позитивно. Скоро карантин закончится. Мы выйдем и обнимемся с друзьями, родными и близкими. Будем тренироваться и радовать болельщиков своей игрой.
— Когда последний раз был в Луганске? Скучаешь ли по «Авангарду» и атмосфере, которая была на стадионе?
— В Луганске я был в октябре прошлого года. Ездил туда с семьёй. У меня там родители, бабушка. Осталось очень много родных. Стараюсь посещать Луганск, когда есть возможность. По атмосфере «Авангарда» и болельщикам конечно очень скучаю.
Помню те легендарные времена, когда делал первые шаги в футболе и «Заре». Болельщики начинали минуте на 60-й скандировать мою фамилию. Когда меня выпускали, бегал по полю как заведённый. Такое не забывается.
— Готова ли «Заря» к Лиге Чемпионов?
— Прежде всего, нужно занять то место, которое позволит нам играть в Лиге Чемпионов, а потом уже готовиться планомерно к этому. Мы все хотим порадовать наших болельщиков и освоить новые горизонты для себя.
— Волосы возвращать не планируешь?
— Уже не планирую. Пытался отпускать, но не растут (смеётся). Даже чуб не растёт. Так что, к сожалению, нет.
— Назови несколько футбольных клубов, которым было наиболее сложнее противостоять?
— Матч на матч не приходится в Чемпионате Украины, но конечно тяжело играть против «Шахтёра» и «Динамо». Раньше были «Металлист» и «Днепр». Сейчас непростые игровые отношения с «Александрией». Они неуступчивая команда и никто не хочет проигрывать. В Еврокубках не было ни одной лёгкой игры. Даже вспомню наш первый матч, который мы играли с албанским «Лячи» и победили 3:0, всё равно было большое волнение и у футболистов, и у тренеров.
— Твой самый памятный матч в футболке «Зари».
— Очень врезался в память мой дебютный матч за «Зарю». Я очень этого хотел, шёл к этому, начиная с детской школы. Наша детская школа находилась в подтрибунном помещении «Авангарда» и после тренировок я выходил на поле и смотрел, как тренируется основной состав. И мне когда-то хотелось выйти на это поле и сыграть. И я воплотил свою мечту в жизнь.
— Помнишь ли свой дебютный матч?
— Да. 16 марта 2003 года. Команда «Нефтяник-Ахтырка». Выиграли 1:0. Вова Мартынов забил гол.
— Наверняка свеж в памяти и легендарный матч с «Манчестер Юнайтед»?
— Помню фантастическую атмосферу стадиона «Олд Траффорд». Впечатлило и поле. Когда выходишь на тренировку, то попадаешь в какой-то котёл. Красные трибуны сразу на тебя давят. А поле — ковёр, бильярдный стол. А атмосфера... сама игра... то, как поддерживают люди... Это впечатление на всю жизнь.
И ещё запомнился матч, когда мы в гостях уступили «Фейеноорду». Проигрывая 3:0, мы сравняли счёт. Потом, увы, всё же уступили. Когда мы проигрывали, стадион был явно настроен против нас, но когда мы счёт сравняли, болельщики стали намного тише.
— А самые шумные болельщики, которые тебе запомнились?
— Это было, когда мы играли с «Легией». Хотя, когда играли в Стамбуле с «Фенербахче», говорили, что там самые шумные болельщики, но я этого не почувствовал.
— Какой стадион, кроме «Олд Траффорд», тебя впечатлил?
— Ещё меня впечатлил мой первый матч на «Донбасс Арене». Незабываемые впечатления. Очень классный стадион. Всё продумано до мелочей.
— Какая футбольная лига импонирует тебе больше всего?
— Итальянская Серия А. Мне нравится, как они играют тактически, разбирают соперника.
— Год или два назад ты давал интервью, сказав, что у тебя есть номер Евгения Геллера. Как часто ты разговариваешь с президентом и можно ли назвать тебя связующим звеном между командой и президентом?
— Да, действительно, у меня есть телефон нашего президента. Мы созваниваемся с ним не так часто и связующим звеном я себя назвать не могу, но при необходимости мы созваниваемся. Видно, что он искренне переживает за то, что происходит. За то, что происходит в коллективе. Он созванивается с главным тренером, интересуется жизнью команды.
— Как работается под руководством Виктора Скрипника?
— Команда идёт сейчас на втором месте. Мы на ходу. Касательно эмоциональной составляющей, то есть, безусловно, разница в эмоциях. Виктор Анатольевич другой по складу характера. Всё более спокойно. Не так эмоционально, как раньше. Поменялся подход и тренировки изменились, поменялась философия. Всё взвешенно, грамотно и доступно.
— Кем бы стал, если бы не футбол?
— У меня не было цели, честно говоря, стать космонавтом, водителем маршрутки или работником завода. Помню, что у меня был мяч и я, выходя во двор играть с мячом, не задумывался в то время и о профессии футболиста. Мне просто это нравилось. Я занимался любимым делом. А постепенно пришёл драйв, азарт игр, и, соответственно, профессия.
— Хотел бы, чтобы твои сыновья, Матвей и Александр, пошли по твоим стопам и стали футболистами? И отдельно вопрос по твоему старшему сыну Матвею. Он сейчас занимается футболом. На какой позиции он играет и работаете ли вы индивидуально?
— Матвей играет сейчас и в защите, и в полузащите, и в атаке. Тренер сейчас его пробует на разных позициях, потому что это детский футбол и детская школа. Пока что он может быть универсальным и определяться со своей позицией.
Да, мы так же работаем с Матвеем индивидуально. Тренируемся. Я хочу его чему-то научить, помимо тех тренировок, которые у него есть в общей группе. Это важно, нужно и правильно.
Главное, чтобы мои сыновья хотели чего-до добиться в жизни. Если это будет футбол, я это поддержу. Если они захотят освоить другую специализацию, я их тоже поддержу.
— Рано или поздно карьера закончится. Ты уже думал, что делать дальше?
— Я в любом случае останусь в футболе. Надеюсь, что останусь в «Заре» и очень буду рад этому. Думаю, что это уже решит руководство клуба в какой они меня видят должности. «Заря» — это моя жизнь.
— Смоделируем ситуацию: «Заря» заняла второе место и будет играть в Лиге Чемпионов. Но у тебя есть предложение от команды из Западной Европы с аналогичной позицией и перспективами.
— Если бы, допустим, не учитывать возраст, и мне, Никите Каменюке 22-23 года и приходит предложение. Я бы остался в «Заре» 100% и шёл бы со своим клубом дальше, ведь всю жизнь мечтал играть именно здесь. Сыграл бы с «Зарёй» в Лиге Чемпионов. Но если брать кого-либо ещё, то я вполне понимаю стремление других ребят идти дальше. Я провёл здесь всю свою карьеру. А если, к примеру, человек пришёл, год отыграл хорошо и у него есть сумасшедшее предложение из-за рубежа и наш клуб получит за него деньги, то почему бы и нет. Всё зависит от клуба и футболиста индивидуально.
— Рассказываешь ли ты партнёрам, которые приходят в команду об «Авангарде»? И сейчас, играй бы «Заря» в Луганске, какая была бы поддержка?
— Да, рассказываю о той атмосфере, которая была. Ребята сами спрашивают. А относительно поддержки, думаю, был бы полный стадион. Я в этом уверен.
— Сколько бы ты ещё хотел поиграть?
— Всю жизнь бы играл бы (смеётся). А вообще, сколько получится.
— И завершим наше интервью небольшим блиц-опросом. Как учился в школе: на пятёрки или на двойки?
— Конечно на пятёрки.
— Мотоцикл или автомобиль?
— Автомобиль.
— Какие моря омывают берега Украины?
— Азовское и Чёрное.
— Любимый город в Украине?
— Луганск.
— Пиво или мороженое?
— Пиво.
— Какого соперника хочешь в Лиге Чемпионов?
— Мадридский «Реал».
— Криштиану Роналду или Лионель Месси?
— Криштиану Роналду.
— Ресторан или домашняя еда?
— Домашняя еда.
— Находясь дома посмотришь футбол или фильм?
— Футбол.
— Play Station 4 или Xbox One?
— Xbox One.
— Футбольный клуб за который болел в детстве?
— Манчестер Юнайтед.
— Любишь готовить дома?
— Нет. Не готовлю вообще.
— Шумная тусовка или тихий пляж?
— Сейчас уже тихий пляж.
— Опытный футболист или молодой?
— Опытный.
— До какого раунда хочешь дойти в Лиге Чемпионов?
— До финала.
Пресс-служба ФК «Заря Команда - 01 мая 2020 103
Ответы капитана в материале пресс-службы ФК «Заря»:
— Никита, чем занимаешься во время карантина?
— Провожу время с семьёй. Проснулись утром и начинаются дела. Со старшим уроки, с младшим играю во дворе. Благо дело, снимаю дом в Запорожье, так что есть место, где погулять с ребёнком. Понятное дело, поддерживаю форму. Тренируюсь. В команде занимаемся тренировками по Скайпу с тренером по физподготовке Григорием Ярмашем плюс сам занимаюсь индивидуально.
— Как настроение во время карантина?
— Главное, быть настроенным позитивно. Скоро карантин закончится. Мы выйдем и обнимемся с друзьями, родными и близкими. Будем тренироваться и радовать болельщиков своей игрой.
— Когда последний раз был в Луганске? Скучаешь ли по «Авангарду» и атмосфере, которая была на стадионе?
— В Луганске я был в октябре прошлого года. Ездил туда с семьёй. У меня там родители, бабушка. Осталось очень много родных. Стараюсь посещать Луганск, когда есть возможность. По атмосфере «Авангарда» и болельщикам конечно очень скучаю.
Помню те легендарные времена, когда делал первые шаги в футболе и «Заре». Болельщики начинали минуте на 60-й скандировать мою фамилию. Когда меня выпускали, бегал по полю как заведённый. Такое не забывается.
— Готова ли «Заря» к Лиге Чемпионов?
— Прежде всего, нужно занять то место, которое позволит нам играть в Лиге Чемпионов, а потом уже готовиться планомерно к этому. Мы все хотим порадовать наших болельщиков и освоить новые горизонты для себя.
— Волосы возвращать не планируешь?
— Уже не планирую. Пытался отпускать, но не растут (смеётся). Даже чуб не растёт. Так что, к сожалению, нет.
— Назови несколько футбольных клубов, которым было наиболее сложнее противостоять?
— Матч на матч не приходится в Чемпионате Украины, но конечно тяжело играть против «Шахтёра» и «Динамо». Раньше были «Металлист» и «Днепр». Сейчас непростые игровые отношения с «Александрией». Они неуступчивая команда и никто не хочет проигрывать. В Еврокубках не было ни одной лёгкой игры. Даже вспомню наш первый матч, который мы играли с албанским «Лячи» и победили 3:0, всё равно было большое волнение и у футболистов, и у тренеров.
— Твой самый памятный матч в футболке «Зари».
— Очень врезался в память мой дебютный матч за «Зарю». Я очень этого хотел, шёл к этому, начиная с детской школы. Наша детская школа находилась в подтрибунном помещении «Авангарда» и после тренировок я выходил на поле и смотрел, как тренируется основной состав. И мне когда-то хотелось выйти на это поле и сыграть. И я воплотил свою мечту в жизнь.
— Помнишь ли свой дебютный матч?
— Да. 16 марта 2003 года. Команда «Нефтяник-Ахтырка». Выиграли 1:0. Вова Мартынов забил гол.
— Наверняка свеж в памяти и легендарный матч с «Манчестер Юнайтед»?
— Помню фантастическую атмосферу стадиона «Олд Траффорд». Впечатлило и поле. Когда выходишь на тренировку, то попадаешь в какой-то котёл. Красные трибуны сразу на тебя давят. А поле — ковёр, бильярдный стол. А атмосфера... сама игра... то, как поддерживают люди... Это впечатление на всю жизнь.
И ещё запомнился матч, когда мы в гостях уступили «Фейеноорду». Проигрывая 3:0, мы сравняли счёт. Потом, увы, всё же уступили. Когда мы проигрывали, стадион был явно настроен против нас, но когда мы счёт сравняли, болельщики стали намного тише.
— А самые шумные болельщики, которые тебе запомнились?
— Это было, когда мы играли с «Легией». Хотя, когда играли в Стамбуле с «Фенербахче», говорили, что там самые шумные болельщики, но я этого не почувствовал.
— Какой стадион, кроме «Олд Траффорд», тебя впечатлил?
— Ещё меня впечатлил мой первый матч на «Донбасс Арене». Незабываемые впечатления. Очень классный стадион. Всё продумано до мелочей.
— Какая футбольная лига импонирует тебе больше всего?
— Итальянская Серия А. Мне нравится, как они играют тактически, разбирают соперника.
— Год или два назад ты давал интервью, сказав, что у тебя есть номер Евгения Геллера. Как часто ты разговариваешь с президентом и можно ли назвать тебя связующим звеном между командой и президентом?
— Да, действительно, у меня есть телефон нашего президента. Мы созваниваемся с ним не так часто и связующим звеном я себя назвать не могу, но при необходимости мы созваниваемся. Видно, что он искренне переживает за то, что происходит. За то, что происходит в коллективе. Он созванивается с главным тренером, интересуется жизнью команды.
— Как работается под руководством Виктора Скрипника?
— Команда идёт сейчас на втором месте. Мы на ходу. Касательно эмоциональной составляющей, то есть, безусловно, разница в эмоциях. Виктор Анатольевич другой по складу характера. Всё более спокойно. Не так эмоционально, как раньше. Поменялся подход и тренировки изменились, поменялась философия. Всё взвешенно, грамотно и доступно.
— Кем бы стал, если бы не футбол?
— У меня не было цели, честно говоря, стать космонавтом, водителем маршрутки или работником завода. Помню, что у меня был мяч и я, выходя во двор играть с мячом, не задумывался в то время и о профессии футболиста. Мне просто это нравилось. Я занимался любимым делом. А постепенно пришёл драйв, азарт игр, и, соответственно, профессия.
— Хотел бы, чтобы твои сыновья, Матвей и Александр, пошли по твоим стопам и стали футболистами? И отдельно вопрос по твоему старшему сыну Матвею. Он сейчас занимается футболом. На какой позиции он играет и работаете ли вы индивидуально?
— Матвей играет сейчас и в защите, и в полузащите, и в атаке. Тренер сейчас его пробует на разных позициях, потому что это детский футбол и детская школа. Пока что он может быть универсальным и определяться со своей позицией.
Да, мы так же работаем с Матвеем индивидуально. Тренируемся. Я хочу его чему-то научить, помимо тех тренировок, которые у него есть в общей группе. Это важно, нужно и правильно.
Главное, чтобы мои сыновья хотели чего-до добиться в жизни. Если это будет футбол, я это поддержу. Если они захотят освоить другую специализацию, я их тоже поддержу.
— Рано или поздно карьера закончится. Ты уже думал, что делать дальше?
— Я в любом случае останусь в футболе. Надеюсь, что останусь в «Заре» и очень буду рад этому. Думаю, что это уже решит руководство клуба в какой они меня видят должности. «Заря» — это моя жизнь.
— Смоделируем ситуацию: «Заря» заняла второе место и будет играть в Лиге Чемпионов. Но у тебя есть предложение от команды из Западной Европы с аналогичной позицией и перспективами.
— Если бы, допустим, не учитывать возраст, и мне, Никите Каменюке 22-23 года и приходит предложение. Я бы остался в «Заре» 100% и шёл бы со своим клубом дальше, ведь всю жизнь мечтал играть именно здесь. Сыграл бы с «Зарёй» в Лиге Чемпионов. Но если брать кого-либо ещё, то я вполне понимаю стремление других ребят идти дальше. Я провёл здесь всю свою карьеру. А если, к примеру, человек пришёл, год отыграл хорошо и у него есть сумасшедшее предложение из-за рубежа и наш клуб получит за него деньги, то почему бы и нет. Всё зависит от клуба и футболиста индивидуально.
— Рассказываешь ли ты партнёрам, которые приходят в команду об «Авангарде»? И сейчас, играй бы «Заря» в Луганске, какая была бы поддержка?
— Да, рассказываю о той атмосфере, которая была. Ребята сами спрашивают. А относительно поддержки, думаю, был бы полный стадион. Я в этом уверен.
— Сколько бы ты ещё хотел поиграть?
— Всю жизнь бы играл бы (смеётся). А вообще, сколько получится.
— И завершим наше интервью небольшим блиц-опросом. Как учился в школе: на пятёрки или на двойки?
— Конечно на пятёрки.
— Мотоцикл или автомобиль?
— Автомобиль.
— Какие моря омывают берега Украины?
— Азовское и Чёрное.
— Любимый город в Украине?
— Луганск.
— Пиво или мороженое?
— Пиво.
— Какого соперника хочешь в Лиге Чемпионов?
— Мадридский «Реал».
— Криштиану Роналду или Лионель Месси?
— Криштиану Роналду.
— Ресторан или домашняя еда?
— Домашняя еда.
— Находясь дома посмотришь футбол или фильм?
— Футбол.
— Play Station 4 или Xbox One?
— Xbox One.
— Футбольный клуб за который болел в детстве?
— Манчестер Юнайтед.
— Любишь готовить дома?
— Нет. Не готовлю вообще.
— Шумная тусовка или тихий пляж?
— Сейчас уже тихий пляж.
— Опытный футболист или молодой?
— Опытный.
— До какого раунда хочешь дойти в Лиге Чемпионов?
— До финала.
Пресс-служба ФК «Заря Команда - 01 мая 2020 103
Метки: {keywords}