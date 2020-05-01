«Заря» это моя жизнь. Всю жизнь мечтал играть именно здесь — Никита Каменюка



Ответы капитана в материале пресс-службы ФК «Заря»:



— Никита, чем занимаешься во время карантина?

— Провожу время с семьёй. Проснулись утром и начинаются дела. Со старшим уроки, с младшим играю во дворе. Благо дело, снимаю дом в Запорожье, так что есть место, где погулять с ребёнком. Понятное дело, поддерживаю форму. Тренируюсь. В команде занимаемся тренировками по Скайпу с тренером по физподготовке Григорием Ярмашем плюс сам занимаюсь индивидуально.



— Как настроение во время карантина?

— Главное, быть настроенным позитивно. Скоро карантин закончится. Мы выйдем и обнимемся с друзьями, родными и близкими. Будем тренироваться и радовать болельщиков своей игрой.

— Когда последний раз был в Луганске? Скучаешь ли по «Авангарду» и атмосфере, которая была на стадионе?

— В Луганске я был в октябре прошлого года. Ездил туда с семьёй. У меня там родители, бабушка. Осталось очень много родных. Стараюсь посещать Луганск, когда есть возможность. По атмосфере «Авангарда» и болельщикам конечно очень скучаю.



Помню те легендарные времена, когда делал первые шаги в футболе и «Заре». Болельщики начинали минуте на 60-й скандировать мою фамилию. Когда меня выпускали, бегал по полю как заведённый. Такое не забывается.



— Готова ли «Заря» к Лиге Чемпионов?

— Прежде всего, нужно занять то место, которое позволит нам играть в Лиге Чемпионов, а потом уже готовиться планомерно к этому. Мы все хотим порадовать наших болельщиков и освоить новые горизонты для себя.



— Волосы возвращать не планируешь?

— Уже не планирую. Пытался отпускать, но не растут (смеётся). Даже чуб не растёт. Так что, к сожалению, нет.



— Назови несколько футбольных клубов, которым было наиболее сложнее противостоять?

— Матч на матч не приходится в Чемпионате Украины, но конечно тяжело играть против «Шахтёра» и «Динамо». Раньше были «Металлист» и «Днепр». Сейчас непростые игровые отношения с «Александрией». Они неуступчивая команда и никто не хочет проигрывать. В Еврокубках не было ни одной лёгкой игры. Даже вспомню наш первый матч, который мы играли с албанским «Лячи» и победили 3:0, всё равно было большое волнение и у футболистов, и у тренеров.



— Твой самый памятный матч в футболке «Зари».

— Очень врезался в память мой дебютный матч за «Зарю». Я очень этого хотел, шёл к этому, начиная с детской школы. Наша детская школа находилась в подтрибунном помещении «Авангарда» и после тренировок я выходил на поле и смотрел, как тренируется основной состав. И мне когда-то хотелось выйти на это поле и сыграть. И я воплотил свою мечту в жизнь.



— Помнишь ли свой дебютный матч?

— Да. 16 марта 2003 года. Команда «Нефтяник-Ахтырка». Выиграли 1:0. Вова Мартынов забил гол.

— Наверняка свеж в памяти и легендарный матч с «Манчестер Юнайтед»?

— Помню фантастическую атмосферу стадиона «Олд Траффорд». Впечатлило и поле. Когда выходишь на тренировку, то попадаешь в какой-то котёл. Красные трибуны сразу на тебя давят. А поле — ковёр, бильярдный стол. А атмосфера... сама игра... то, как поддерживают люди... Это впечатление на всю жизнь.





И ещё запомнился матч, когда мы в гостях уступили «Фейеноорду». Проигрывая 3:0, мы сравняли счёт. Потом, увы, всё же уступили. Когда мы проигрывали, стадион был явно настроен против нас, но когда мы счёт сравняли, болельщики стали намного тише.



— А самые шумные болельщики, которые тебе запомнились?

— Это было, когда мы играли с «Легией». Хотя, когда играли в Стамбуле с «Фенербахче», говорили, что там самые шумные болельщики, но я этого не почувствовал.



— Какой стадион, кроме «Олд Траффорд», тебя впечатлил?

— Ещё меня впечатлил мой первый матч на «Донбасс Арене». Незабываемые впечатления. Очень классный стадион. Всё продумано до мелочей.



— Какая футбольная лига импонирует тебе больше всего?

— Итальянская Серия А. Мне нравится, как они играют тактически, разбирают соперника.



— Год или два назад ты давал интервью, сказав, что у тебя есть номер Евгения Геллера. Как часто ты разговариваешь с президентом и можно ли назвать тебя связующим звеном между командой и президентом?

— Да, действительно, у меня есть телефон нашего президента. Мы созваниваемся с ним не так часто и связующим звеном я себя назвать не могу, но при необходимости мы созваниваемся. Видно, что он искренне переживает за то, что происходит. За то, что происходит в коллективе. Он созванивается с главным тренером, интересуется жизнью команды.

— Как работается под руководством Виктора Скрипника?

— Команда идёт сейчас на втором месте. Мы на ходу. Касательно эмоциональной составляющей, то есть, безусловно, разница в эмоциях. Виктор Анатольевич другой по складу характера. Всё более спокойно. Не так эмоционально, как раньше. Поменялся подход и тренировки изменились, поменялась философия. Всё взвешенно, грамотно и доступно.



— Кем бы стал, если бы не футбол?

— У меня не было цели, честно говоря, стать космонавтом, водителем маршрутки или работником завода. Помню, что у меня был мяч и я, выходя во двор играть с мячом, не задумывался в то время и о профессии футболиста. Мне просто это нравилось. Я занимался любимым делом. А постепенно пришёл драйв, азарт игр, и, соответственно, профессия.



— Хотел бы, чтобы твои сыновья, Матвей и Александр, пошли по твоим стопам и стали футболистами? И отдельно вопрос по твоему старшему сыну Матвею. Он сейчас занимается футболом. На какой позиции он играет и работаете ли вы индивидуально?

— Матвей играет сейчас и в защите, и в полузащите, и в атаке. Тренер сейчас его пробует на разных позициях, потому что это детский футбол и детская школа. Пока что он может быть универсальным и определяться со своей позицией.



Да, мы так же работаем с Матвеем индивидуально. Тренируемся. Я хочу его чему-то научить, помимо тех тренировок, которые у него есть в общей группе. Это важно, нужно и правильно.



Главное, чтобы мои сыновья хотели чего-до добиться в жизни. Если это будет футбол, я это поддержу. Если они захотят освоить другую специализацию, я их тоже поддержу.

— Рано или поздно карьера закончится. Ты уже думал, что делать дальше?

— Я в любом случае останусь в футболе. Надеюсь, что останусь в «Заре» и очень буду рад этому. Думаю, что это уже решит руководство клуба в какой они меня видят должности. «Заря» — это моя жизнь.





— Смоделируем ситуацию: «Заря» заняла второе место и будет играть в Лиге Чемпионов. Но у тебя есть предложение от команды из Западной Европы с аналогичной позицией и перспективами.

— Если бы, допустим, не учитывать возраст, и мне, Никите Каменюке 22-23 года и приходит предложение. Я бы остался в «Заре» 100% и шёл бы со своим клубом дальше, ведь всю жизнь мечтал играть именно здесь. Сыграл бы с «Зарёй» в Лиге Чемпионов. Но если брать кого-либо ещё, то я вполне понимаю стремление других ребят идти дальше. Я провёл здесь всю свою карьеру. А если, к примеру, человек пришёл, год отыграл хорошо и у него есть сумасшедшее предложение из-за рубежа и наш клуб получит за него деньги, то почему бы и нет. Всё зависит от клуба и футболиста индивидуально.



— Рассказываешь ли ты партнёрам, которые приходят в команду об «Авангарде»? И сейчас, играй бы «Заря» в Луганске, какая была бы поддержка?

— Да, рассказываю о той атмосфере, которая была. Ребята сами спрашивают. А относительно поддержки, думаю, был бы полный стадион. Я в этом уверен.





— Сколько бы ты ещё хотел поиграть?

— Всю жизнь бы играл бы (смеётся). А вообще, сколько получится.



— И завершим наше интервью небольшим блиц-опросом. Как учился в школе: на пятёрки или на двойки?

— Конечно на пятёрки.



— Мотоцикл или автомобиль?

— Автомобиль.



— Какие моря омывают берега Украины?

— Азовское и Чёрное.



— Любимый город в Украине?

— Луганск.



— Пиво или мороженое?

— Пиво.



— Какого соперника хочешь в Лиге Чемпионов?

— Мадридский «Реал».



— Криштиану Роналду или Лионель Месси?

— Криштиану Роналду.



— Ресторан или домашняя еда?

— Домашняя еда.



— Находясь дома посмотришь футбол или фильм?

— Футбол.



— Play Station 4 или Xbox One?

— Xbox One.



— Футбольный клуб за который болел в детстве?

— Манчестер Юнайтед.



— Любишь готовить дома?

— Нет. Не готовлю вообще.



— Шумная тусовка или тихий пляж?

— Сейчас уже тихий пляж.



— Опытный футболист или молодой?

— Опытный.



— До какого раунда хочешь дойти в Лиге Чемпионов?

— До финала.



Пресс-служба ФК «Заря Команда - 01 мая 2020 103 Капитан луганской «Зари» Никита Каменюка пообщался с болельщиками команды во время прямого эфира в Instagram .Ответы капитана в материале пресс-службы ФК «Заря»:— Провожу время с семьёй. Проснулись утром и начинаются дела. Со старшим уроки, с младшим играю во дворе. Благо дело, снимаю дом в Запорожье, так что есть место, где погулять с ребёнком. Понятное дело, поддерживаю форму. Тренируюсь. В команде занимаемся тренировками по Скайпу с тренером по физподготовке Григорием Ярмашем плюс сам занимаюсь индивидуально.— Главное, быть настроенным позитивно. Скоро карантин закончится. Мы выйдем и обнимемся с друзьями, родными и близкими. Будем тренироваться и радовать болельщиков своей игрой.— В Луганске я был в октябре прошлого года. Ездил туда с семьёй. У меня там родители, бабушка. Осталось очень много родных. Стараюсь посещать Луганск, когда есть возможность. По атмосфере «Авангарда» и болельщикам конечно очень скучаю.Помню те легендарные времена, когда делал первые шаги в футболе и «Заре». Болельщики начинали минуте на 60-й скандировать мою фамилию. Когда меня выпускали, бегал по полю как заведённый. Такое не забывается.— Прежде всего, нужно занять то место, которое позволит нам играть в Лиге Чемпионов, а потом уже готовиться планомерно к этому. Мы все хотим порадовать наших болельщиков и освоить новые горизонты для себя.— Уже не планирую. Пытался отпускать, но не растут (смеётся). Даже чуб не растёт. Так что, к сожалению, нет.— Матч на матч не приходится в Чемпионате Украины, но конечно тяжело играть против «Шахтёра» и «Динамо». Раньше были «Металлист» и «Днепр». Сейчас непростые игровые отношения с «Александрией». Они неуступчивая команда и никто не хочет проигрывать. В Еврокубках не было ни одной лёгкой игры. Даже вспомню наш первый матч, который мы играли с албанским «Лячи» и победили 3:0, всё равно было большое волнение и у футболистов, и у тренеров.— Очень врезался в память мой дебютный матч за «Зарю». Я очень этого хотел, шёл к этому, начиная с детской школы. Наша детская школа находилась в подтрибунном помещении «Авангарда» и после тренировок я выходил на поле и смотрел, как тренируется основной состав. И мне когда-то хотелось выйти на это поле и сыграть. И я воплотил свою мечту в жизнь.— Да. 16 марта 2003 года. Команда «Нефтяник-Ахтырка». Выиграли 1:0. Вова Мартынов забил гол.— Помню фантастическую атмосферу стадиона «Олд Траффорд». Впечатлило и поле. Когда выходишь на тренировку, то попадаешь в какой-то котёл. Красные трибуны сразу на тебя давят. А поле — ковёр, бильярдный стол. А атмосфера... сама игра... то, как поддерживают люди... Это впечатление на всю жизнь.И ещё запомнился матч, когда мы в гостях уступили «Фейеноорду». Проигрывая 3:0, мы сравняли счёт. Потом, увы, всё же уступили. Когда мы проигрывали, стадион был явно настроен против нас, но когда мы счёт сравняли, болельщики стали намного тише.— Это было, когда мы играли с «Легией». Хотя, когда играли в Стамбуле с «Фенербахче», говорили, что там самые шумные болельщики, но я этого не почувствовал.— Ещё меня впечатлил мой первый матч на «Донбасс Арене». Незабываемые впечатления. Очень классный стадион. Всё продумано до мелочей.— Итальянская Серия А. Мне нравится, как они играют тактически, разбирают соперника.— Да, действительно, у меня есть телефон нашего президента. Мы созваниваемся с ним не так часто и связующим звеном я себя назвать не могу, но при необходимости мы созваниваемся. Видно, что он искренне переживает за то, что происходит. За то, что происходит в коллективе. Он созванивается с главным тренером, интересуется жизнью команды.— Команда идёт сейчас на втором месте. Мы на ходу. Касательно эмоциональной составляющей, то есть, безусловно, разница в эмоциях. Виктор Анатольевич другой по складу характера. Всё более спокойно. Не так эмоционально, как раньше. Поменялся подход и тренировки изменились, поменялась философия. Всё взвешенно, грамотно и доступно.— У меня не было цели, честно говоря, стать космонавтом, водителем маршрутки или работником завода. Помню, что у меня был мяч и я, выходя во двор играть с мячом, не задумывался в то время и о профессии футболиста. Мне просто это нравилось. Я занимался любимым делом. А постепенно пришёл драйв, азарт игр, и, соответственно, профессия.— Матвей играет сейчас и в защите, и в полузащите, и в атаке. Тренер сейчас его пробует на разных позициях, потому что это детский футбол и детская школа. Пока что он может быть универсальным и определяться со своей позицией.Да, мы так же работаем с Матвеем индивидуально. Тренируемся. Я хочу его чему-то научить, помимо тех тренировок, которые у него есть в общей группе. Это важно, нужно и правильно.Главное, чтобы мои сыновья хотели чего-до добиться в жизни. Если это будет футбол, я это поддержу. Если они захотят освоить другую специализацию, я их тоже поддержу.— Я в любом случае останусь в футболе. Надеюсь, что останусь в «Заре» и очень буду рад этому. Думаю, что это уже решит руководство клуба в какой они меня видят должности. «Заря» — это моя жизнь.— Если бы, допустим, не учитывать возраст, и мне, Никите Каменюке 22-23 года и приходит предложение. Я бы остался в «Заре» 100% и шёл бы со своим клубом дальше, ведь всю жизнь мечтал играть именно здесь. Сыграл бы с «Зарёй» в Лиге Чемпионов. Но если брать кого-либо ещё, то я вполне понимаю стремление других ребят идти дальше. Я провёл здесь всю свою карьеру. А если, к примеру, человек пришёл, год отыграл хорошо и у него есть сумасшедшее предложение из-за рубежа и наш клуб получит за него деньги, то почему бы и нет. Всё зависит от клуба и футболиста индивидуально.— Да, рассказываю о той атмосфере, которая была. Ребята сами спрашивают. А относительно поддержки, думаю, был бы полный стадион. Я в этом уверен.— Всю жизнь бы играл бы (смеётся). А вообще, сколько получится.— Конечно на пятёрки.— Автомобиль.— Азовское и Чёрное.— Луганск.— Пиво.— Мадридский «Реал».— Криштиану Роналду.— Домашняя еда.— Футбол.— Xbox One.— Манчестер Юнайтед.— Нет. Не готовлю вообще.— Сейчас уже тихий пляж.— Опытный.— До финала.Команда - 01 мая 2020 103

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