Почти 1,4 тыс. абонентов Свердловского района остались без света из-за повреждения ЛЭП

Почти 1,4 тыс. абонентов Свердловского района остались без электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В результате повреждения высоковольтной линии (ВЛ) 6 кВ без электроэнергии остались поселок Ленинское, поселок городского типа Шахтерский (частично), село Устиновка – всего 1380 абонентов", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы запланированы на 2 мая.

02 мая — Луганск