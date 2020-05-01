Одесская Хатынь. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин: "2 мая стало точкой невозврата"

О своем видении значения трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, о причинах и последствиях произошедшего ЛуганскИнформЦентру рассказывает председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.ЗВЕРСКИ УМЕРЩВЛЕНЫПрошло ровно шесть лет с момента чудовищных событий, наглядно показавших бесчеловечность украинского режима, – нападение нацистов на защитников Дома профсоюзов в Одессе, в результате чего были зверски умерщвлены мирные граждане: пожилые и зрелые люди, девушки, подростки, не считая двух сотен раненых и искалеченных.На тот момент для всех встал ключевой вопрос: как в XXI веке возможно заживо сжигать людей в центре миллионного города, признанного одним из культурных и деловых центров на постсоветском пространстве? Но тогда мы еще не знали, что для националистически озабоченных нелюдей не было никаких культурных ценностей, а человеческие жизни не стоили абсолютно ничего.ОЖИДАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯКаждый сознательный гражданин Украины в те дни рассчитывал на тщательное расследование и наказание виновных, но бездеятельность правоохранительных органов по сей день подтверждает, что Киев изначально не был заинтересован в поиске истинных организаторов и исполнителей чудовищного преступления 2 мая 2014 года в Одессе, и не собирается этого делать впредь. Тем самым, киевский режим расписался в своей сопричастности к этому массовому убийству, выражаясь сухим языком протокола, они – сообщники.В этот день также стало понятно, что именно преследуют "западные партнеры", по сути, взявшие Украину под внешнее управление. Лидеры Евросоюза и США приложили максимум усилий для разрыва экономических связей между Украиной и Россией, для уничтожения дружеских и партнерских связей, которые создавались годами, сделали все, чтобы физически запугать и устрашить всех недовольных компрадорскому и сервильному курсу страны. Более того, против Республик Донбасса и не позволившей их растерзать Российской Федерации моментально была развязана гибридная война, и вот уже шестой год на наших территориях рвутся снаряды и гибнут люди.УЖАСАЮЩАЯ РЕАКЦИЯСчитаю, что реакция пробандеровской общественности также была довольно ужасающей. Ведь пожарных к горевшему зданию так и не подпустили, а над сгоревшими телами продолжали глумиться. Чего только стоят запредельные по своему цинизму кадры и комментарии народного депутата Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, записанные у обезображенных трупов в "Доме профсоюзов"?! Все эти действия еще были сняты на видео и выложены в интернет. Я никогда не понимал, чем именно здесь можно было гордиться. Жители Донбасса никогда не простят неонацистов, никогда не забудут тот ужасный день.Более того, мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала аналитическую записку касательно того, как на Украине расследуют гибель 48 человек во время событий в Одессе. Комиссия также постановила, что у представителей украинской власти не было реального интереса привлечь к уголовной ответственности организаторов этого жесткого преступления.СВОЙ ПУТЬИменно после Одесской Хатыни мы окончательно поняли, что теперь для этой страны чуждо решение вопросов и нахождение консенсуса мирным путем. Жители Луганска и Донецка осознали, что больше не могут мириться с беззаконием. Поэтому мы избрали свой путь. Я согласен с тем, что 2 мая стало точкой невозврата, делением на "до" и "после".На мой взгляд, трагедия в Одессе сплотила Русский мир, ведь на защиту Донбасса поехали тысячи людей, стоявших и продолжающих стоять на обороне наших рубежей.ОДЕССКАЯ ХАТЫНЬВ Одессе 2 мая 2014 года боевики экстремисткой организации "Правый сектор" и футбольные фанаты разгромили палаточный городок на Куликовом Поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации Украины и предоставлении русскому языку статуса государственного. Затем радикалы подожгли областной Дом профсоюзов, в котором укрылись противники "евромайдана". По данным МВД Украины, в беспорядках погибли 48 человек, ранения получили около 250 человек.02 мая — Луганск