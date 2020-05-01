Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку в районе Калиновки

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе поселка Калиновка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вчера в районе населенного пункта Калиновка, благодаря слаженным и умелым действиям расчетов ПВО Народной милиции ЛНР и станции РЭБ "Тритон-М1" был обнаружен и сбит вражеский БПЛА, ведущий разведку в интересах преступников 30-й бригады ВСУ", - сообщил он.

"На данный момент наши специалисты изучают данные флеш-накопителя имеющейся на борту БПЛА видеокамеры", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

02 мая — Луганск