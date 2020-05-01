Пожары в ЛНР за сутки уничтожили более 13 га сухой травы – МЧС

Пожары в Республике за сутки уничтожили более 13 га сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 33 пожара, из которых 20 связаны с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории общей площадью более 13 гектаров", – говорится в сообщении.

Напомним, с начала года на территории ЛНР выгорело более двух тыс. га сухой растительности. При этом общее количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР от 11 марта 2020 года на землях лесного фонда ЛНР был введен пожароопасный период, а с 24 апреля в связи с установившейся сухой погодой и введением пятого класса пожарной опасности Минприроды ограничило пребывание в лесах и въезд транспорта на их территорию.

21 апреля 2020 года депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон "О внесении изменения в статью 8.30 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях", которым ужесточили ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Чтобы избежать пожаров в экосистеме, МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:

- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;

- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;

- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;

- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;

- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

02 мая — Луганск