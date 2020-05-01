Москва призвала добиваться от Киева расследования трагедии в Одессе

«В этот день в 2014 году при попустительстве — а многие факты говорят и о прямом участии — «майданных» властей озверевшие радикальные националисты устроили погром и совершили массовое убийство — сожгли заживо в городском Доме профсоюзов десятки людей только за то, что они мирно выступили в защиту своих прав», — говорится в сообщении ведомства.

«Смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию. ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии», — добавили в МИД.

Фото: РИА НовостиВиновные в массовой гибели людей во время погрома радикальных националистов в Одессе 2 мая 2014 года до сих пор не понесли заслуженное наказание, при этом обстоятельства преступления установлены, а множество видеозаписей с мест событий сохранилось.Об этом заявили в МИД России по случаю шестой годовщины трагедии в Одессе, передает RT.В ведомстве напомнили, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и международная консультативная группа Совета Европы уже выражала свою обеспокоенность ходом расследования.Как подчеркнуло министерство, за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года в ООН отмечают «полную безнаказанность по этому делу» и подчеркивают, что «семьи жертв до сих пор ищут правосудия».«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на «майдане» и убийства журналистов», — добавили там.30 октября 2019 года Верховная рада Украины отказалась от инициативы по созданию временной следственной комиссии по расследованию инцидента.В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана».По людям, пытавшимся выбраться из горящего здания, вели стрельбу, также к ним не подпускали медиков. В результате погибли 48 человек и более 200 пострадали.