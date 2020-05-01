Семилетняя девочка пострадала в результате обстрела Золотого-5 со стороны ВСУ – Кобцева

Киевские силовики обстреляли из 120-мм миномета Золотое-5, ранена семилетняя девочка. Об этом ЛИЦ сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Сегодня в 10 часов утра произошел обстрел Золотого-5 из миномета 120-го калибра. В результате пострадала семилетняя девочка, у нее осколочные ранения, ее повезли в больницу в Первомайск. Она проживает в доме с многодетной семьей, где пятеро детей", - заявила она.

"Это двойное преступление, ведь когда все люди во время карантина находятся дома, украинская армия берет и целенаправленно обстреливает жителей нашей Республики", - добавила представитель ЛНР.

Ранее сегодня в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что киевские силовики обстреляли поселок городского типа Донецкий, ранение получила мирная жительница.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 мая — Луганск