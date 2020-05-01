Одесская Хатынь. Ветеран Виталий Лещенко: "Будем помнить!"

О своем видении значения трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, о причинах и последствиях произошедшего ЛуганскИнформЦентру рассказывает председатель Республиканской организации ветеранов, секретарь Общественной палаты ЛНР Виталий Лещенко.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТСегодня шестая годовщина трагических событий в Одессе. В результате невиданной жестокости в Доме профсоюзов было живьем сожжено около 50 человек, пострадали более 250. Расследование этой трагедии в Украине и по сей день не завершено. Все эти годы расследование тормозилось и откровенно извращалось, и веры "официальным данным" украинской фемиды нет.Между тем, события 2 мая имели значение для всей Украины. Они оказали прямое влияние на события, которые разворачивались на Донбассе. Погибшие в Одессе представляли, главным образом, не согласных с тем, что начало прорастать в Киеве. Поэтому после их зверского убийства сторонники самоопределения Донбасса получили дополнительный аргумент взяться за оружие. Именно на этот период приходится патриотический подъём жителей Донбасса и массовый приток в народное ополчение. И через восемь дней после трагедии прошли всенародные референдумы в Донецке и Луганске.ОЗВЕРЕВШАЯ ТОЛПАСтоит вспомнить, что же произошло в Одессе шесть лет назад.На 2 мая был назначен футбольный матч между клубами "Черноморец" и "Металлист". Поэтому в городе было много футбольных фанатов, которые стояли на националистических позициях. Столкновения между сторонниками госпереворота в Киеве и его противниками произошли сначала в центре города. Ближе к вечеру малочисленные антимайдановцы, преследуемые многочисленной озверевшей толпой, которая шла убивать, переместились к Дому профсоюзов на Куликовом Поле, где размещался их палаточный лагерь. Его начали громить. В Доме профсоюзов активисты пытались укрыться от беснующихся и жаждущих крови нацистов.БУТЫЛКИ С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮСторонники майдана пытались взять здание штурмом, однако у них ничего не вышло. После этого Дом профсоюзов забросали бутылками с зажигательной смесью. В здании начался пожар, и многие антимайдановцы пытались выбраться через окна. Националисты же продолжали забрасывать здание бутылками с зажигательной смесью и стреляли по тем, кто пытался выбраться.На одном из видео запечатлен сотник одесской самообороны Николай Волков с пистолетом. Другой майдановец - Всеволод Гончаревский - добивал битой выпрыгнувших из окна. При этом полиция не мешала националистам добивать раненых и безоружных людей, а пожарные не приезжали, несмотря на то, что их вызывали даже некоторые сторонники майдана.ООН: НИКТО НЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТИНачиная с 2014 года в мире требуют от Украины провести расследование трагедии. В 2018 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека в годовщину трагедии показала фильм, в котором рассказывалось о том, как на Украине проводится расследование по этому делу."Расследования и судебное рассмотрение дел о насилии в Одессе 2 мая 2014 года продолжаются. До сегодняшнего дня никто не понес ответственности за смерть людей. Никто из должностных лиц не привлечен к ответственности за несвоевременные действия по время беспорядков в центре города и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле", - сказано в сообщении миссии.Международные организации неоднократно указывали на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от властей наказания виновных за смерть людей.ФАШИСТСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕДо сих пор не укладывается в голове, как подобное фашистское по своей форме и содержанию преступление могло произойти в городе-герое. И как этот израненный и опаленный в Великую Отечественную город стал пристанищем для самых отъявленных националистов.1941 год. 16 октября Одесса была оккупирована румыно-фашистами, которым Гитлер отдал на откуп Бессарабию и юго-восток Украинской ССР. За последующие 10 дней в городе было расстреляно и сожжено заживо до 34 тысяч человек. Людей забирали прямо из домов, загоняли в бывшие производственные бараки и сжигали. Одесса молчала, и лишь ушедшие в подполье партизаны и разведчики, укрывшиеся в катакомбах, продолжали сопротивление, как например, легендарная группа Молодцова, взорвавшая штаб нацистов – бывшее здание НКВД в Одессе – и отправившая в небытие высокопоставленных генералов и старших офицеров.А 2 мая 2014 года в Одессу приезжают хорошо натренированные нацисты нового поколения, получившие опыт на киевском майдане. Приехали, чтобы творить новые преступления против человека.ПЕРЕЛОЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬКиев не сказал ни слова о виновниках трагедии, предпочтя переложить вину за нее на "пророссийских активистов". В тюрьму отправляли не подонков-радикалов, которые получили зеленый свет на отъезд из Одессы, а тех самых активистов антимайдана, которые обороняли свое, самое главное "Куликово поле" в жизни. Желающие показать миру правду, наказать тех, кто виновен в смерти их героических товарищей, многие из них были вынуждены уехать из города-героя.Протесты местного населения были вызваны неприятием силового антиконституционного характера смены власти на Украине, отказом нового руководства учитывать мнения и интересы значительных групп населения Юго-Востока, настроенных на сохранение тесных связей с Россией, а также активизацией на Украине крайне правых организаций.НЕ ДОПУСТИТЬ ОДЕССЫ В ДОНБАССЕНа тот момент уже было объявлена и начала действовать операция, стыдливо названная АТО – антитеррористическая операция. Жителей Донбасса одним махом, с "легкой руки" (тогдашнего председателя Верховной рады Украины, исполнявшего на тот момент обязанности президента страны Александра) Турчинова, записали в террористы. Всех, включая и грудных младенцев.Что принесла эта "легкая рука пастора", якобы помазанника Всевышнего, призванного нести в мир Любовь и Доброту, мы все испытали на себе. В полной мере хлебнув "любви и доброты" от госпереворотчиков, народ Донбасса взялся за оружие. Взялся, чтобы не допустить повторение 2 мая в Одессе со своими близкими и родными.НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!Лозунг "Москаляку на гилляку" - помним все. С этим лозунгом новая нацистская сволочь шла на Донбасс, шла чтобы оставить на земле Донбасса выжженное поле, где всем нам место не предусматривалось. Место нам они предусматривали только в сырой земле.Будем помнить! Не забудем ни Одессу, ни Мариуполь, ни тысячи погибших и покалеченных наших соотечественников, сотни убиенных детей. Помнить всегда и чтить мужество шахтёров, сталеваров, учителей, врачей, вставших, как наши деды и отцы в 1941 году на защиту Отчизны и победившие. И в год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне — это как никогда актуально. Победили тогда – Победим и сегодня!ОДЕССКАЯ ХАТЫНЬВ Одессе 2 мая 2014 года боевики экстремисткой организации "Правый сектор" и футбольные фанаты разгромили палаточный городок на Куликовом Поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации Украины и предоставлении русскому языку статуса государственного. Затем радикалы подожгли областной Дом профсоюзов, в котором укрылись противники "евромайдана". По данным МВД Украины, в беспорядках погибли 48 человек, ранения получили около 250 человек.02 мая — Луганск