Жизнь до и после

В истории каждого государства, да и в истории всей планеты в целом, есть определённые события, которые можно назвать эпохальными. События, которые разделяют жизнь на два период – до и после. Вторая мировая война основательно изменила этот мир, разделив историю на два периода – до и после. События, спровоцировавшие развал Советского Союза, до неузнаваемости изменили мою жизнь, разделив ее на два периода – до и после. Я лег спать в одной реальности, а проснулся уже в другой.Сегодня мир проходит этап очередной трансформации. Мы уже не можем жить так, как жили до наступления пандемии коронавируса, но еще не знаем, как будем жить после нее.Находясь в постоянном ожидании военного конфликта, или, на худой конец, жесткого экономического давления, мы даже не могли представить себе, что существующие очертания мира начнут меняться совсем по другой причине. Вирус.По подсчетам специалистов, в природе циркулирует около 320 тысяч вирусов, представляющих реальную или потенциальную опасность для человека. Но почему-то нас это не особо волновало. Мы то запускали, то притормаживали гонку вооружений, мерились запасами полезных ископаемых, насаждали демократию, спорили о том, кто быстрее освоит космос и назовет его своим, и занимались огромным количеством дел, которые сегодня вдруг оказались неактуальными. Ни одна армия не остановит коронавирус. За несколько месяцев разгула коронавируса, Соединенные Штаты Америки потеряли больше людей, чем за десять с небольшим лет войны во Вьетнаме. Разве это не показатель?Не победить коронавирус и запасами нефти, газа и прочих природных ресурсов. Не различает он богатых и бедных, отправляя на больничную койку как водителей автобусов, так и премьер-министров. Плевать ему и на идеологию, политические взгляды и религиозные убеждения. Каждый из нас, повторюсь – каждый, является его потенциальной жертвой.Мы оказались не готовы. Может быть, тратили деньги не на то, может быть, просто расслабились, забыв о том, что рядом с нами сосуществует еще одна цивилизация - вирусы. Цивилизация хищная, тысячелетиями ведущая войну с человечеством. И вот теперь эта цивилизация пошла в наступление, ставя на колени те державы, которые не только казались нам непобедимыми, но и претендовали на мировое господство.Мир «до» не выдерживает никакой критики и уже сегодня всем здравомыслящим людям понятно, что если мы, человечество, хотим остаться на этой планете господствующим видом, то нам нужно сделать все для того, чтобы мир «после» стал другим. Кардинально другим.Откровенно слабая медицина, как оказалось, это общемировая проблема, в совокупности с низкой дисциплинированностью определенных категорий граждан привели к тому, что сегодня мы даже не готовы делать прогнозы о том, когда эпидемия пойдет на спад.Мои сограждане, определенная их часть, откровенно плюют на все рекомендации врачей и чиновников и всячески нарушают режим самоизоляции. Гуляют, общаются, что-то празднуют, вбив в себе в голову простую «аксиому», которая гласит, что коронавирус это не более чем «дымовая завеса», под прикрытием которой происходит нечто глобальное. Кто-то искренне верит в то, что коронавируса нет вовсе, а кто-то считает, что если данная напасть и существует в реальности, то она нисколько не опаснее сезонного гриппа. Все эти люди продолжают жить в мире «до», который по факту уже канул в лета. Все эти люди продолжают подвергать опасности как себя, так и своих близких.Мир «до» не только в один момент стал нам некомфортен, он стал опасен, смертельно опасен. Если вирусологи не ошиблись, и нам грозит вторая волна вируса COVID-19, то последствия от данного события будут ужасными. Потому что мир «до» не готов к тем испытаниям, которые сегодня свалились на наши головы. Следовательно, нам в самые кратчайшие сроки предстоит построить мир «после».Каким он будет, этот новый мир? Мир, готовый к тем вызовам, которые совершенно неожиданно стали актуальными, отодвинув на второй план все страхи прошлого? Наверное, это будет мир прогрессивной науки, мир качественной медицины, ответственных граждан и эффективных, честных управленцев. Мир, в котором геополитическое соперничество останется в прошлом, уступив место плодотворному сотрудничеству, направленному не только на выживание вида, но и на созидание. Утопия, скажите вы? Скорее всего, полгода назад я бы с вами согласился. Да, это очень сложно. Практически нереально. Сделать нечто подобное под силу лишь максимально однородному, максимально консолидированному обществу. Обществу, состоящему из индивидуумов, которые ставят общие интересы превыше интересов личных. Но реальность такова, что у нас просто нет другого выхода. Либо мы пересмотрим свою объективную реальность, внеся в нее глобальные корректировки, либо исчезнем как вид под напором тех бедствий, к которым оказались абсолютно не готовы.Алексей Зотье