В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

Фото: РИА НовостиВ России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.У 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.Больше всего новых случаев в Москве — 5358. В Московской области зарегистрировали 807 заболевших, в Санкт-Петербурге — 323.За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровел 1723 пациент.Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 124 054 человек.Ускорение темпов заражения в оперштабе объяснили тем, что в несколько раз увеличилась скорость подтверждения результатов тестов на инфекцию.