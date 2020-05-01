Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

root Сегодня, 12:450Новости
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.
У 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 5358. В Московской области зарегистрировали 807 заболевших, в Санкт-Петербурге — 323.
За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровел 1723 пациент.
Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 124 054 человек.
Ускорение темпов заражения в оперштабе объяснили тем, что в несколько раз увеличилась скорость подтверждения результатов тестов на инфекцию.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: