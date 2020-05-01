В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.
У 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 5358. В Московской области зарегистрировали 807 заболевших, в Санкт-Петербурге — 323.
За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровел 1723 пациент.
Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 124 054 человек.
Ускорение темпов заражения в оперштабе объяснили тем, что в несколько раз увеличилась скорость подтверждения результатов тестов на инфекцию.
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