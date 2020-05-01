Возраст более трети контрактников в бригаде ВСУ превышает 40 лет – Народная милиция

Возраст более трети военнослужащих, которые проходят службу по контракту в одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), превышает 40 лет. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с низкой укомплектованностью 93-й бригады личным составом, составляющей 57% от штатной численности, которая вызвана нежеланием молодежи проходить службу в подразделениях ВСУ, командование бригады вынуждено брать на службу всех желающих невзирая на возраст", – отметил он.

"Так, более 30 процентов контрактников 93-й бригады составляют военнослужащие от 40 до 50 лет, пять процентов – это пожилые люди старше 50 лет, как правило, склонные к алкоголизму", – уточнил представитель Народной милиции.

Осадчий добавил, что источники оборонного ведомства Республики из 93-й бригады сообщили об очередной небоевой потере своего подразделения в районе населенного пункта Крымское.

"И в этот раз жертвой чрезмерного употребления спиртных напитков стал очередной "старик-разбойник" из первого механизированного батальона 93-й бригады сержант Мельник 1969 года рождения. Престарелый "воин света" не заметил патрона в патроннике во время чистки оружия, в результате чего получил огнестрельное ранение и был доставлен в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк, где было установлено высокое содержание алкоголя в крови военнослужащего", – рассказал он.

"В связи с небоевыми потерями, вызванными регулярными случаями употребления спиртных напитков военнослужащими бригады, в зону ответственности соединения прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки "Север" для проведения разбирательства в отношении командира бригады (полковника Дмитрия) Брыжинского", – отметил представитель оборонного ведомства Республики.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 мая — Луганск