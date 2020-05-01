Народная милиция ЛНР сбила два БПЛА ВСУ, проводивших разведку у Донецкого и Калиновки

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции ЛНР сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) киевских силовиков, проводивших разведку в районе поселка Донецкий и села Калиновка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что за минувшие сутки киевские силовики обстреляли поселок городского типа Донецкий, ранение получила мирная жительница.

"Для корректировки огня (при обстреле поселка Донецкий) противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "Фантом-2". Благодаря единой системе управления средствами РЭБ и ПВО "Альбатрос К", а также умелым действиям расчёта станции помех "Тритон М1", БПЛА противника был своевременно обнаружен и сбит. После ликвидации беспилотника противник прекратил огонь", - проинформировал Осадчий.

"Ещё один беспилотник противника кустарного производства типа Spectator был сбит вчера в районе населенного пункта Калиновка при попытке ведения разведки в интересах преступников 30-й отдельной механизированной бригады", - сообщил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что "информация, обнаруженная на флэш-накопителе БПЛА изучается специалистами Народной милиции".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 мая — Луганск