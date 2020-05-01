ВСУ перед обстрелом вывели журналистов из района Золотого – Народная милиция

Киевские силовики с целью предотвращения фиксации своих преступлений вывели группу журналистов из района Золотого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений с начала суток четыре раза обстреляли Золотое-5, во время одного из обстрелов была ранена девочка 2013 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов получили повреждения шесть жилых домов, газопровод и линия электропередачи (ЛЭП).

"С целью предотвращения фиксации преступлений украинских силовиков представителями СМИ перед проведением преступного обстрела командование 30-й бригады вывело группу из трех журналистов телеканала NewsOne под руководством Екатерины Весько из района населенного пункта Золотое-4, где у них была спланирована работа в течение сегодняшнего дня по плану героизации украинских преступников", - отметил Осадчий.

Ранее он сообщал, что украинские пропагандисты снимают в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") фильм, главной целью которого является героизация военнослужащих ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 мая — Луганск