Шесть домов, газопровод и ЛЭП повреждены при обстрелах ВСУ Золотого-5 – Народная милиция

Шесть жилых домов, газопровод и линия электропередачи (ЛЭП) получили повреждения в результате обстрелов киевскими силовиками населенного пункта Золотое-5. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений с начала суток четыре раза обстреляли Золотое-5, во время одного из обстрелов была ранена девочка 2013 года рождения.

"По состоянию на текущий момент повреждения получили шесть жилых домостроений по адресам: улица Почтовая, дома 3, 5, 6, 26, 31, 32", – отметил Осадчий.

Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе повреждены газопровод среднего давления и линия электропередачи.

"Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", – добавил Осадчий.

"Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования прекратить обстрелы территории Луганской Народной Республики", – подчеркнул он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 мая — Луганск