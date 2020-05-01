Представители ОБСЕ не смогли попасть в Золотое-5 из-за обстрела ВСУ – Народная милиция

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и наблюдатели Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не смогли попасть к месту обстрела в Золотом-5 из-за очередного обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В 12 часов 10 минут, несмотря на запрошенный представителями СЦКК режим тишины и работу в районе патруля ОБСЕ, вооруженные формирования Украины снова обстреляли населенный пункт Золотое-5 из минометов калибра 82 мм, по причине чего представители миссии и наблюдатели СЦКК не смогли попасть к месту предыдущих обстрелов", – сказал он.

Напомним, киевские силовики в нарушение Минских соглашений с начала суток четыре раза обстреляли Золотое-5.

Ранее сегодня представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева сообщала, что киевские силовики обстреляли из 120-мм миномета Золотое-5, ранена семилетняя девочка.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что киевские силовики обстреляли поселок городского типа Донецкий, ранение получила мирная жительница.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 мая — Луганск