Большинство заболевших коронавирусом в Луганской области в возрасте от 30 до 49 лет

На Луганщине большинство заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 30 до 49 лет.



Об этом сообщили в Луганском областном центре МОЗ Украины.



Так, за прошедшие сутки в Луганской области выявлено 2 случая заболевания коронавирусом. Один человек госпитализирован.



На данный момент на Луганщине 37 случаев заражения.



Возрастная структура заболевших:

дети 0 — 14 лет — 1;

подростки 15 — 17 лет — 1;

18 -29 лет — 6;

30 — 49 лет — 16;

50 — 65 лет — 6;

старше 65 лет — 7. Новости Региона - Сегодня, 15:38 192