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Большинство заболевших коронавирусом в Луганской области в возрасте от 30 до 49 лет

bot Сегодня, 16:300Новости
Большинство заболевших коронавирусом в Луганской области в возрасте от 30 до 49 лет
На Луганщине большинство заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Об этом сообщили в Луганском областном центре МОЗ Украины.

Так, за прошедшие сутки в Луганской области выявлено 2 случая заболевания коронавирусом. Один человек госпитализирован.

На данный момент на Луганщине 37 случаев заражения.

Возрастная структура заболевших:
дети 0 — 14 лет — 1;
подростки 15 — 17 лет — 1;
18 -29 лет — 6;
30 — 49 лет — 16;
50 — 65 лет — 6;
старше 65 лет — 7. Новости Региона - Сегодня, 15:38 192

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