ОБСЕ подготовили отчет о соблюдении карантина на КПВВ
Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают отслеживать ситуацию с принятыми мерами по противодействию коронавирусу на блокпостах в зоне ООС.
Об этом сообщается в отчете миссии за 1 мая.
В Донецкой области, по наблюдениям Миссии, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) возле Гнутового и КПВВ около н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), а также соответствующий блокпост вооруженных формирований неподалеку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) по-прежнему закрыты.
В Луганской области, по наблюдениям Миссии, КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской по-прежнему закрыты.
Пребывая на блокпосте на черте между Луганской и Донецкой областями восточнее н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели видели, как 1 автомобиль и 1 тентованный грузовик проехали через блокпост, еще 2 тентованных грузовика стояли в очереди на проезд в Луганскую область, а еще 1 тентованный грузовик проехал в направлении Донецкой области. Новости Региона - Сегодня, 15:29 157
Об этом сообщается в отчете миссии за 1 мая.
В Донецкой области, по наблюдениям Миссии, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) возле Гнутового и КПВВ около н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), а также соответствующий блокпост вооруженных формирований неподалеку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) по-прежнему закрыты.
В Луганской области, по наблюдениям Миссии, КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской по-прежнему закрыты.
Пребывая на блокпосте на черте между Луганской и Донецкой областями восточнее н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели видели, как 1 автомобиль и 1 тентованный грузовик проехали через блокпост, еще 2 тентованных грузовика стояли в очереди на проезд в Луганскую область, а еще 1 тентованный грузовик проехал в направлении Донецкой области. Новости Региона - Сегодня, 15:29 157
Метки: {keywords}