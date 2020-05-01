В Москве в День Победы запустят более 12 тысяч фейерверков

"Запуск свыше 12 тысяч праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", - сообщил ЗВО.

Артиллерийский салют из более 12 тысяч фейерверков будет дан в Москве 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Западного военного округа, передает РИА Новости."В День Победы в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут праздничный артиллерийский салют", - говорится в сообщении округа.Отмечается, что салют будет произведен в 22.00 мск на 15 площадках столицы.Ещё на одной площадке разместят 18 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, расчёты которых осуществят 30 залпов, говорится в сообщении.