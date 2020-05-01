В результате обстрела Золотое-5 ранена семилетняя девочка
В результате обстрела из 120-мм миномета населенного пункта Золотое-5, ранена семилетняя девочка.
Об этом сообщила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Трехсторонней Контактной группы Ольга Кобцева.
«Сегодня в 10 часов утра произошел обстрел Золотого-5 из миномета 120-го калибра. В результате пострадала семилетняя девочка, у нее осколочные ранения, ее повезли в больницу в Первомайск. Она проживает в доме с многодетной семьей, где пятеро детей», — заявила она.
Также сегодня под обстрел попал поселок городского типа Донецкий, ранение получила мирная жительница. Происшествия - Сегодня, 17:30 6
Об этом сообщила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Трехсторонней Контактной группы Ольга Кобцева.
«Сегодня в 10 часов утра произошел обстрел Золотого-5 из миномета 120-го калибра. В результате пострадала семилетняя девочка, у нее осколочные ранения, ее повезли в больницу в Первомайск. Она проживает в доме с многодетной семьей, где пятеро детей», — заявила она.
Также сегодня под обстрел попал поселок городского типа Донецкий, ранение получила мирная жительница. Происшествия - Сегодня, 17:30 6
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