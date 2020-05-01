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У железнодорожного вокзала в Рубежном загорелся грузовик. ФОТО

robot Сегодня, 17:4529Новости
У железнодорожного вокзала в Рубежном загорелся грузовик. ФОТО
В районе железнодорожного вокзала в Рубежном загорелся грузовой автомобиль.

Об этом пишет «Трибун», со ссылкой на страницу в Facebook местного жителя Владимир Дубров, который также опубликовал фото с места инцидента.
Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

На месте работают спасатели ГСЧС.
Новости Региона - Сегодня, 16:59 166

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