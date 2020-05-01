ВСУ обстреляли в Золотом-5 дом, где находились пять малолетних детей – СЦКК (ФОТО)

Киевские силовики сегодня обстреляли в Золотом-5 дом, в котором находились пять малолетних детей. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Там напомнили, что сегодня киевские силовики обстреляли Золотое-5 (Михайловка), во время одного из обстрелов была ранена девочка 2013 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов получили повреждения шесть жилых домов, газопровод и линия электропередачи (ЛЭП)."Пострадавшая с диагнозом: осколочное ранение лица и правого бедра - доставлена в центральную городскую больницу города Первомайск", - говорится в сообщении."В момент обстрела в жилом доме находилось пятеро несовершеннолетних детей, а именно - два трехмесячных ребенка, (дети в возрасте) 4 года, 6 лет, 9 лет", - уточнили в представительстве ЛНР в СЦКК.Там отметили, что "в ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений установлено, что обстрел поселка Золотое-5 (Михайловка) велся с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, осколочно-фугасными минами калибра ОФ-843Б"."Представительством ЛНР в СЦКК через команду Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ трижды запрашивался у вооруженных сил Украины режим соблюдения прекращения огня на время фиксации последствий обстрелов, работы бригады скорой помощи по эвакуации раненого ребенка и работы пожарной команды МЧС по ликвидации возгораний", - подчеркнули в СЦКК.Там рассказали, что "с целью фиксации последствий обстрелов в район ул. Почтовая в 11.50 прибыл патруль СММ ОБСЕ, но несмотря на уведомление украинской стороны об их работе в данном районе, с подконтрольной ВСУ стороны (населенный пункт Золотое-4) в районе места нахождения патруля СММ ОБСЕ зафиксировано шесть разрывов минометных мин"."В результате данного нарушения режима прекращения огня с украинской стороны, патруль СММ ОБСЕ по соображениям безопасности покинул Золотое-5 (Михайловка), не осуществив фиксацию последствий нарушения режима прекращения огня. Представительство ЛНР в СЦКК ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должной реакции на военные преступления киевских властей", - добавили в СЦКК.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и наблюдатели Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не смогли попасть к месту обстрела в Золотом-5 из-за очередного обстрела со стороны киевских силовиковНапомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".02 мая — Луганск