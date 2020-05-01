Президент Зеленский выразил соболезнования семьям погибшим 2 мая 2014 года в Одессе
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Одессе 2 мая 2014 года и заявил, что государство должно обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств трагедии. Соответствующее обращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале.
Полный текст обращения Зеленского:
«Одесса — город открытых и искренних людей, неповторимый колорит и особого «одесского» оптимизма. Одесса — это синоним добра, тепла и солнца.
Но, к сожалению, 2 мая 2014 в историю этого прекрасного города была вписана трагическая, кровавая страница.
Сегодня — шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.
Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедии.
Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?» — одно из них.
Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.
А наш общий вызов — вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей». Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна». Новости Украины - Сегодня, 17:46 130
Полный текст обращения Зеленского:
«Одесса — город открытых и искренних людей, неповторимый колорит и особого «одесского» оптимизма. Одесса — это синоним добра, тепла и солнца.
Но, к сожалению, 2 мая 2014 в историю этого прекрасного города была вписана трагическая, кровавая страница.
Сегодня — шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.
Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедии.
Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?» — одно из них.
Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.
А наш общий вызов — вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей». Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна». Новости Украины - Сегодня, 17:46 130
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