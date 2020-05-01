В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

«Некоторые заходят и дальше, в том числе и наши граждане, (говорят. — ред.) что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, потом будут чипировать», — сказал Битаров. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА НовостиВ Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи. Из-за этого селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров, передает RT.По его словам, имеется определённая часть населения в мире и в стране, которая «продолжает доказывать, что никакого коронавируса нет, что никакой опасности нет».С такими людьми он столкнулся и во время митинга во Владикавказе, отметил глава республики.«К сожалению, и такие есть люди, и немало таких людей... и они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Но, к сожалению, они идут и дальше: в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир. И конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приёмную, чтобы связь наладили», — рассказал Битаров.Ранее суд в Северной Осетии назначил административные аресты 37 участникам несанкционированного митинга во Владикавказе.20 апреля во Владикавказе на площади Свободы прошёл несогласованный митинг, участники которого призывали отменить режим самоизоляции.СК возбудил уголовное дело в связи с применением насилия в отношении 13 силовиков на этом митинге.