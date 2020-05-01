Синоптики прогнозируют 3 мая в ЛНР до 20 градусов тепла и дождь с грозой

Температура воздуха в ЛНР 3 мая будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем, местами ожидаются дождь и гроза. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 2 мая до 21.00 3 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем дождь, местами гроза, местами слабый туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 17-19 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 16-18 градуса тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, 4-5 мая ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза; температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

02 мая — Луганск