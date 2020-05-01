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Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России

root Сегодня, 12:1524Новости
Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России

В России зафиксированы еще 10 633 случая заболевания коронавирусом. Это четвертый подряд рекорд по приросту заболеваемости за сутки.
Общее число заболевших достигло 134 687.
Выздоровели за сутки 1 626 человек, за весь период с болезнью справились уже 16 639 человек.
За сутки умерли 58 человек, всего летальных исходов 1 280.
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 5948, Подмосковье – 822, Санкт-Петербурге – 295.

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