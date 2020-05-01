Шок либерала

Все мы наблюдаем за катастрофой в США, многие злорадствуют. Что вполне объяснимо — миру явлена полная немощь самого богатого государства в решении общенациональных проблем. Я и сам удивлен, насколько все у них там запущено. Но отечественные либералы испытывают настоящий шок.Откуда я это знаю, сейчас расскажу.Ведь на самом деле что у них на уме, представить сложно — мы с либералами существуем в параллельных мирах и почти не пересекаемся. Тем ценнее мой контакт с владельцем автосервиса Михаилом, о котором я уже не раз рассказывал.У меня с ним абсолютно доверительные отношения, если не иметь в виду политику. Скажу больше, узнав о моих проблемах, он сразу предложил пройти самоизоляцию у него, благо что простаивающих помещений сейчас много — бизнес остановился, арендаторы не платят. Есть одна отдельно стоящая постройка, которая и было намечена для меня. Но, как вы знаете, подвернулась квартира, и я в последний момент отказался.Я к тому, что в обычной жизни Михаил очень приличный человек, последнюю рубашку с себя снимет, если нужно помочь.А вот в дискуссиях между нами высекаются искры. Особенно при виртуальном общении. Он аккуратно излагает все фейки, рождающиеся в их среде: «Путин трус, сидит в бункере», «только Альянс врачей помогает медикам», «Захарова испугалась дебатов с Навальным» и так далее. Мне скучно их каждый день разоблачать.Но есть одна тема, которой условные либералы стараются не касаться в общении с условными патриотами: эпидемия в США. Здесь им абсолютно нечем крыть. А поскольку Михаил для меня именно условный либерал, благодаря которому удается примерно представить, какие мысли бродят в их воспаленном коллективном сознании, то реакция нашей оппозиции на страшную американскую статистику по коронавирусу, согласитесь, особенно интересна.Они нигде не проговариваются — почитайте их блоги и паблики. Как обычно, кроют Россию, но тема США для них табу. За какой-то месяц град на холме рухнул на глазах у всего мира, но они не желают этого замечать. Точнее, обсуждать. Иначе непонятно, как жить дальше, на что опереться.Но на дня Михаил не сдержался.— Слушай, что в Америке происходит? — спросил он меня.И это был не вопрос любознательного приятеля — это было недоумение, близкое к осознанию, что мир устроен совсем не так, как он всегда считал. Это был шок, уж я-то знаю его интонации. Он прекрасно информирован и о трупах в фургонах, и о мешках для мусора как замене средств индивидуальной защиты для медиков, и о бунте в Мичигане. Либералы жадно читают мрачные новости из США и не понимают, как в раю могут быть совершенно адские проблемы.И хотя Михаил ждал не ответа, а скорее сочувствия, я все же стал объяснять, хотя правильнее было сказать, глумиться. Не соблюл себя, каюсь.Смысл моего ответа сводился к одной простой мысли: если у тебя много денег, например, постоянный доход больше трехсот тысяч долларов в год, то хорошо жить ты можешь где угодно — в США, в России или на островах Фиджи. На Фиджи даже предпочтительнее, потому что тепло и кругом море.Но если ты работаешь в автосервисе или просиживаешь штаны в офисе, то таких денег заработать невозможно нигде, нечего и мечтать. Путин здесь совершенно ни при чем — он не поможет тебе решить финансовые проблемы. А если ты уедешь на ПМЖ в США, то твоими проблемами не будет заниматься Трамп. Все зависит только от тебя лично, где бы ты ни жил.И знаете, он не стал возражать. Хотя раньше горячо спорил.Говорю же они в шоке, наши либералы. И судорожно ищут новую точку опоры.Павел Шипилин