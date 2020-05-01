Штормовой ветер при грозе ожидается в Республике днем 3 мая

Усиление ветра до 22 м/с ожидается днем местами по территории Республики во время грозы. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 3 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

В метеорологии для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах используется условная шкала Бофорта. В соответствии со шкалой, ветер скоростью 13,9-17,1 м/с считается крепким, 17,2-20,7 м/с – очень крепким, 20,8-24,4 м/с – штормом, 24,5-28,4 м/с – сильным штормом, 28,5-32,6 м/с – жестким штормом, ветер со скоростью 32,7 м/с и более классифицируется как ураган.

03 мая — Луганск