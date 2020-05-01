ВСУ препятствовали работе беспилотника миссии ОБСЕ в районе Врубовки – Народная милиция

Киевские силовики с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе поселка городского типа Врубовка Попаснянского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"С целью недопущения вскрытия техники вооруженных формирований Украины (ВФУ), размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной ВФУ территорией", - отметил он.

"Зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 30-й бригады по подавлению каналов навигации БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Врубовка. В результате наблюдатели миссии потеряли контроль над управлением БПЛА, который вследствие падения получил значительные повреждения", - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Осадчий подчеркнул, что данные факты также подтверждаются отчетами СММ ОБСЕ.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщали, что военнослужащие ВСУ обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Боброво. Также в оборонном ведомстве Республики информировали об обстрелах киевскими силовиками беспилотников ОБСЕ в районах поселка Голубовское и Станицы Луганской.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 мая — Луганск