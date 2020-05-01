Минздрав ЛНР продемонстрировал готовность к противодействию COVID-19

Учреждения Министерства здравоохранения ЛНР во взаимодействии с силами МЧС, МВД и иными ведомствами провели комплексную тренировку сил гражданской защиты и показали слаженную работу и готовность к противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

"В Луганской Народной Республике в рамках единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проведена комплексная тренировка сил гражданской защиты. Сотрудники учреждений Министерства здравоохранения ЛНР во взаимодействии с силами МЧС, МВД и иными ведомствами Луганской Народной Республики провели комплексную тренировку сил гражданской защиты, показали слаженную работу и готовность к противодействию распространению коронавирусной инфекции согласно легенде тренировки", - говорится в заявлении.

"Учреждения Министерства здравоохранения ЛНР в рамках комплексной тренировки сил совместно с представителями других ведомств на высоком уровне показали готовность к противодействию распространения коронавирусной инфекции согласно легенде учений. Участники выполнили все задачи, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан республики", – отметила Пащенко.

Она уточнила, что основными целями учений были: проверка готовности сил и средств Министерства здравоохранения к действиям при возникновении угрозы распространения вирусной инфекции, отработка взаимодействия функциональных и территориальных подсистем, совершенствование профессиональных умений и навыков сотрудников здравоохранения ЛНР.

"Несмотря на то, что во время тренировки сил медицинские учреждения Республики продолжали выполнять свои должностные обязанности, они показали слаженную работу и высокий уровень готовности", – добавила она.

Пащенко выразила благодарность всем задействованным в учениях ведомствам и службам.

03 мая — Луганск