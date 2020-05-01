Джигурда вызвал Соловьева на боксерский поединок за слова об Уткине

Актер Никита Джигурда вызвал на боксерскую дуэль телеведущего Владимира Соловьева, назвав в числе одной из причин оскорбления в адрес спортивного журналиста, комментатора и блогера Василия Уткина.Конфликт между Соловьевым и Уткиным разгорелся в апреле, оба неоднократно критически высказывались в адрес друг друга. Уткин вызвал оппонента на словесную дуэль по правилам реп-баттла, однако Соловьев отказался от этого и посоветовал комментатору "смотреть в оба и озираться по сторонам".Актер подчеркнул, что отправит оппонента в нокаут, чем проявит свое милосердие. По словам Джигурды, он не уважает Соловьева, но любит "божественной любовью".В ноябре актер также через Instagramвызывал на боксерский ринг телеведущего Андрея Малахова. Причиной этого поступка, как утверждал Джигурда, стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую якобы оскорблял в эфирах своих шоу.источник