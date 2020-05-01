НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Неуд на дистанционке, плач банкрота и взрывное воровство

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной и имела тенденцию к обострению. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 9 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 362 раза; 18 защитников Республики погибли, 12 получили ранения. Среди мирного населения три человека погибло, 13 получили ранения, повреждены 116 объектов гражданской инфраструктуры.НЕУД НА ДИСТАНЦИОНКЕВ последний день апреля состоялась видеоконференция глав МИД стран-участниц "нормандского формата". Представители дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины обсудили общий ход урегулирования в Донбассе и выполнение договоренностей, достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам видеоконференции заявил, что из девяти пунктов парижского саммита "нормандской четверки" частично выполнен только один: состоялся обмен пленными. Он отметил полное отсутствие продвижения по вопросу включения в украинское законодательство "формулы Штаймайера", определяющей этапы урегулирования конфликта.Руководитель украинской дипломатии Дмитрий Кулеба после видеоконференции вновь заявил о том, что подготовку встречи лидеров "нормандского формата" с повестки никто не снимал. Судя по всему, основная задача у украинского министра была договориться о дате этой встречи. Украинский министр отметил необходимость подойти к саммиту с конкретными наработками и с выполненными задачами парижской встречи лидеров "нормандской четверки". О том, что именно по вине Украины не выполняются достигнутые договоренности, Кулеба ожидаемо умолчал. Если учесть тот факт, что Украина фактически саботирует выполнение Минских соглашений и трактует по-своему выполнение парижских, то перспективы саммита глав стран "нормандского формата" представляются весьма туманными.ПЛАЧ БАНКРОТАПрезидент Украины Владимир Зеленский опубликовал в испанской газете El Pais статью "Призрак банкротства парит над Украиной". Что сподвигло преЗедента на написание "мемуаров" доподлинно не известно, но, судя по всему, таким своеобразным способом он решил разжалобить западное сообщество для того, чтобы в очередной раз поклянчить денег. Также не исключено, что гарант запаниковал из-за того, что про "незалежную" все забыли на фоне коронавируса и внутренних проблем, и статья призвана срочно напомнить о существовании Украины.Как оценили творчество Зеленского на Западе сказать сложно, а вот на Украине статья вызвала массу критики и насмешек над автором. Большая часть комментариев была негативного характера, в основном с использованием нецензурной лексики. Основная мысль заключалась в том, что это беспомощный опус. Всего лишь за год пребывания у власти бывший комик успешно подвел Украину к пропасти, куда она может свалиться в любой момент. Самое добродушное что писали украинцы о своем президенте - сравнение статьи с произведением Шевченко "Плач Ярославны".В своей статье Владимир Зеленский пишет о том, что "Украина не смогла изменить экономику на основе сырья и сильно зависит от внешних рынков". По мнению украинского президента, за последние пять лет экономика пришла в упадок и пресловутые реформы подвели его страну к банкротству, а также накоплению огромных долгов. Исходя из этого, он просит Международный валютный фонд, Всемирный банк срочно выделить "финансовые ресурсы, необходимых для обслуживания долга". Без этих денег Украина просто не выживет и погрузится в нищету.После прочтения таких пассажей каждому обывателю становится понятно, что то светлое европейское будущее, которое рисовали после госпереворота в Киеве, уже никогда не наступит. Захват власти нужен был только для развала и разграбления страны. Зеленский сейчас констатирует эти факты, но сделать уже нечего не может.ВЗРЫВНОЕ ВОРОВСТВОСенсационное заявление пропреЗедентского нардепа Давида Арахамии о работе следственной комиссии по расследовании причин взрывов на военных складах в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге в украинских СМИ прошло очень скромно. А ведь это тот редкий случай, когда из уст украинского человека от власти прозвучала правда и были обозначены колоссальные масштабы воровства в армии военачальниками при содействии Порошенко.Киев прилюдно отказался от версии о российских диверсантах и беспилотниках, признав, что крупнейший в Восточной Европе арсенал в Балаклее был подорван мощными зарядами, установленными на территории склада специально обученными людьми, которые находились там продолжительное время, и не заметить которых сотрудники арсенала не могли. Более того, выяснилось, что власти всячески пытались скрыть обстоятельства происшествия, оказывая давление на экспертов, привлекавшихся к расследованию.Сумма ущерба от потери имущества и боеприпасов, если взять их рыночную стоимость, составила около 10 млрд долларов, и это только один склад! Остается только догадываться, сколько денег осело в карманах организаторов успешно проведенной "операции "Ы". Фраза "все украдено до нас" сейчас как никогда актуальна в "незалэжной". На Украине появилась даже новая примета: если что-то горит и взрывается – значит что-то украли.Парадокс, но для того, чтобы получить 5 млрд долларов кредита МВФ, украинские чиновники продали землю, вместо того, чтобы найти и привлечь к ответственности воров и вернуть украденные средства в государство.УБИЙЦА СО СПРАВКОЙПримеров эксцентричности украинской фемиды великое множество. Вот и на этой неделе в копилку добавился один новый эпизод. Это в нормальных развитых странах за убийство можно получить пожизненное заключение, а в "незалэжной" можно принести справку из психбольницы - и ты свободен. Уголовное дело на депутата Верховной Рады прошлого созыва Татьяну Черновол за убийство в ходе майдана в 2014 году завели уже при правлении Зеленского, и у обычных жителей Украины была надежда на то, что хоть кто-то понесет наказание за ту вакханалию. Но, как считают даже украинские эксперты и аналитики, Черновол от уголовного дела прикроется справкой о психической болезни.Для Черновол такая практика уже отработана. Еще задолго до событий на Майдане на заре двухтысячных, она, будучи журналисткой и активисткой, участвовала в акции "Украина без Кучмы". Тогда вместе со своими соратниками из УНСО она приковала себя наручниками к рельсам железной дороги в Киеве. В ходе расследования заведенного по данному факту дела сотрудники милиции в ответ на запрос в одно из медучреждений получили справку, в которой говорилось, что Черновол психически не здорова и проходила соответствующее лечение.Зная, что ей, как обладательнице справки, ничего не будет, Черновол совершила немало поступков, за которые других бы давно отправили за решетку: в 2012 году дважды проникала в резиденцию тогдашнего президента Украины Виктора Янукловича; в ноябре 2013 года разбила стекло и проникла в микроавтобус СБУ; в декабре того же года участвовала в захвате киевской городской администрации. Полная безнаказанность привела к трагедии. 18 января 2014 года протестующие, которых возглавила Черновол, разгромили и подожгли офис Партии регионов на улице Липской в Киеве. В результате штурма здания погиб компьютерный инженер Владимир Захаров.Украинский суд тогда по политическим мотивам не нашел оснований для привлечения к ответственности участников убийства. Сейчас, судя по всему, Черновол избежит наказания по медицинским показаниям.Вот такая она, украинская фемида, ей уже тоже пора справку выписывать о невменяемости.Одним из достижений встречи украинский министр назвал назначение новой даты введения режима прекращения огня. Если посмотреть на это объективно, то без конкретных принятых шагов, направленных на урегулирование конфликта, смысла назначения новой даты вообще нет. Практически каждая встреча в Минске заканчивалась назначением такой даты и введением очередного перемирия, и что? Эти перемирия по вине Киева не продержались и сутки.Вообще, подведя итоги этой встречи, можно сделать вывод что Украина получила неуд за домашнее задание, но по каким-то своим соображениям она воспринимает это как "перемогу" либо сознательно делает вид, что все хорошо и процесс движется в нужном направлении.03 мая — Луганск