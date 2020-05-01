Годовщина Одесского кошмара

Я помню этот страшный день настолько отчетливо, как будто события, произошедшие в Одессе 2 мая 2014 года, случились вчера, а не 6 лет назад. В тот день мой взор был прикован к экрану телевизора, который транслировал подробности данного преступления.В процессе погружения в детали этого изуверства, совершенного в лучших традициях карателей фашисткой Германии, я испытывал разнообразные чувства. Сначала это было недоумение. Затем – шок. В итоге меня обуяла ненависть, дикая ненависть, которую я и по сей день без особого стеснения испытываю к представителям различных украинских организаций откровенно нацистского толка.То, что сделали эти ублюдки, растерзавшие простых людей (заметьте, не военных), не заслуживает ни понимания, ни прощения. За подобное нужно вешать. Вешать на центральной площади, при массовом скоплении населения, которое должно осознать, что за подобное любого ждет неминуемое и жестокое наказание.В тот день, 2 мая 2014 года, была решена судьба республик Донбасса. Каждый житель восставших территорий в тот момент осознал, какая лично его ждет судьба в том случае, если рвущиеся на территорию ДНР и ЛНР каратели одержат верх над немногочисленным ополчением.Я не готов говорить о том, сколько жителей Юго-Востока Украины примкнули к ополчению после того, как они узнали подробности трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. В те дни я был в Ростове-на-Дону. Но я совершенно точно знаю, сколько россиян отправились на Донбасс, находясь под впечатлением от произошедшего в Одессе. Сотни, тысячи моих соотечественников в первые дни мая 2014 года стекались в Ростов-на-Дону для того, чтобы в дальнейшем отправиться в Славянск, Краматорск, Луганск, Донецк, Лисичанск, Антрацит и другие города непризнанных республик. Когда я спрашивал у них: «Почему? Что сподвигло вас к подобному непростому решению?» – многие, очень многие из них отвечали мне весьма односложно: «Хочу отомстить за Одессу».И они отомстили. Определенная часть потерь ВСУ и всевозможных нацистских батальонов на Донбассе – это ответ за Одессу. Это то заслуженное и справедливое наказание, которое понесло государство, санкционировавшее «Одесскую Хатынь» и тщательно скрывающее от ответственности тех, кто реально виновен в гибели 48 человек, убитых исключительно за свои идеологические предпочтения.Но даже гибель десятков тысяч карателей, прибывших на Донбасс с намерением повторить на территории непризнанных республик то, что их соратники сотворили в Одессе – на Марсовом поле и в Доме профсоюзов, не снимает ответственности с тех, кто убивал людей 2 мая 2014 года. Все они должны предстать перед судом. В идеале, это, конечно, должен быть Суд Божий, и как можно скорее, но сгодится и суд человеческий, который поставит точку в данной трагичной истории и призовет убийц к ответу.Вчера, 2 мая 2020 года, в годовщину страшной трагедии, Москва призвала мировое сообщество добиваться от Киева расследования событий в Одессе.«В этот день в 2014 году при попустительстве — а многие факты говорят и о прямом участии — «майданных» властей озверевшие радикальные националисты устроили погром и совершили массовое убийство — сожгли заживо в городском Доме профсоюзов десятки людей только за то, что они мирно выступили в защиту своих прав», — говорится в сообщении МИД РФ, приуроченном к очередной годовщине событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года.Авторы данного обращения в лице руководство МИД России напомнили миру о том, что виновные в гибели людей по сей день не понесли заслуженного наказания. Кроме того, был сделан акцент на том факте, что и руководство ООН так же отмечает «полную безнаказанность по этому делу» и подчёркивает, что «семьи жертв до сих пор ищут правосудия».Во времена правления Петра Порошенко затевать расследование событий 2 мая 2014 года было равносильно политическому самоубийству. Сама идеология, на которую опиралась новая «постмайданая» власть, базировалась на безусловном насилии, которое каждый патриот мог и должен был применить к любому, кто «заболел» пророссийскими настроениями, и привлекать людей за то, что еще совсем недавно считалось подвигом, было вроде бы как неразумно.Но Зеленский ведь шел на выборы как полный антипод Порошенко, как человек, который хочет для своей страны мира и процветания! Как человек, который декларировал готовность признать ошибки прошлого, если это потребуется для достижения согласия среди определенных групп населения! Но тогда как можно понимать тот факт, что расследование событий «Одесской Хатыни» по сей день застыло в начальной фазе, а виновники, реальные убийцы и душегубы спокойно разгуливают по Украине, свято веря в свою безнаказанность? Видимо, фундамент власти Зеленского, так же как в свое время и фундамент власти Порошенко, базируется именно на тех идеологических моделях, которые стали востребованы во времена Майдана.Как бы там ни было, а я почему-то уверен, что каждый, повторюсь, каждый, кто причастен к гибели людей 2 мая 2014 года, понесет залуженное наказание. Иначе и быть не может. Но мне искренне жаль, что в бесконечной череде украинских политиков не нашлось некого количества разумных людей, которые смогли бы объяснить действующему президенту, что поэтапная стабилизация украинского социума начнется лишь после того, как вещи начнут называть своими именами, убийц перестанут называть героями, показав обществу их истинную суть, а все преступления, совершенные, прежде всего, против украинского народа и населения Донбасса, будут расследованы и доведены до суда.Алексей Зотье