Бойцы ВСУ уничтожили оборудование дорогостоящего БПЛА ВСУ – Народная милиция

Киевские силовики сознательно вывели из строя дорогостоящее оборудование беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе поселка городского типа Врубовка Попаснянского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Военный преступник (командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Иван) Гараз с целью сокрытия своих преступных действий по геноциду мирного населения Донбасса приказал подчиненным боевикам осуществлять подавление каналов управления всех воздушных судов международной миссии ОБСЕ, осуществляющих мониторинговую деятельность в 40-километровой зоне от места огневых позиций минометных расчетов, ведущих огонь по жителям Золотого-5", - рассказал Осадчий.

"По информации от наших источников, достоверно известно, что БПЛА в аварийном режиме совершил экстренную посадку в непосредственной близости от украинских преступников. Расчетом станции помех воздушное судно было обнаружено, но отдавать его международным наблюдателям в исправном состоянии никто не собирался. Украинские вандалы физически вывели из строя дорогостоящее оборудование ОБСЕ, сломав винты и посадочную опору на БПЛА, кроме того с целью сокрытия своих преступных действий вывели из строя запоминающее устройство", - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он добавил, что киевские силовики, возвращая аппарат наблюдателям ОБСЕ, сообщили, что данные повреждения были вызваны "неудавшейся экстренной посадкой".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 мая — Луганск