На Украине потребовали отставки главы МИД из-за заявления о трагедии 2 мая

Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «провокационного и манипулятивного» заявления о роли России в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского, заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.«За провокационное заявление, искажающее правду о причинах одесской трагедии, руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», – передает ТАСС заявлениеМедведчука, обнародованное в воскресенье на официальном сайте ОПЗЖ.Он пояснил, что заявление МИД Украины в шестую годовщину трагедии не отражает позицию главы государства.«Через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил «искренние соболезнования семьям всех погибших» 2 мая 2014 года в Одессе и призвал украинцев к миру и согласию, чтобы Украина была землей «не раздора, а братства», МИД Украины выразил свое соболезнование по поводу «лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти», – отметил политик.Медведчук назвал заявление внешнеполитического ведомства «демонстративным игнорированием позиции главы государства», а также подчеркнул, что оно «идет вразрез с позицией главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, которая призвала украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая».По словам Медведчука, ОПЗЖ считает заявление МИД «искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише» и требует от Зеленского пояснить, отражает ли оно позицию руководства государства, было ли согласовано с офисом президента, а также «почему эта оценка идет вразрез с официальным заявлением президента Зеленского, но точь-в-точь отражает идеологемы режима Порошенко – Парубия». Он добавил, что оппозиция призывает фракцию президентской партии «Слуга народа» на внеочередном заседании парламента принять решение о создании временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая в Одессе.2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора**» (организация запрещена в России – прим. ред.) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.При этом на Украине в качестве виновных в трагедии рассматривали только участников «антимайдана» (движение «Куликово поле»), радикалов Евромайдана не обвиняли.Напомним, в субботу МИД Украины утверждал, что Россия якобы не желает установить объективную картину трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.Дмитрий Зубаре