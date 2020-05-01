Обстрел Золотого-5 велся из жилых районов соседнего Золотого-2 – Народная милиция

Обстрел поселка Золотое-5, в результате которого была ранена девочка, мог вестись минометными расчетами, размещенными в нарушение Минских соглашений в жилых районах Золотого-2. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что 2 мая в результате обстрелов вооруженными силами Украины поселка Золотое-5 ранения получила девочка 2013 года рождения, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"30 апреля нашей разведкой было зафиксировано размещение двух минометных расчетов в жилых районах населенного пункта Золотое-2. Мы не исключаем, что именно из этого вооружения боевики ВСУ, прикрывшись за спинами мирных жителей и осознавая, что подразделения Республики не будут вести ответный огонь по жилым районам мирных граждан, вели кровавый огонь по нашим населенным пунктам", - сообщил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 мая — Луганск