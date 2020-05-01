В Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом и вторая смерть

По состоянию на утро 3 мая зарегистрировано три новых случая заболевания - они находились в контакте с ранее заболевшими людьми.Один человек, в возрасте 73 лет, с подтверждённым диагнозом COVID-19 умер в инфекционной больнице. У женщины были хронические заболевания, она находилась на аппарате ИВЛ.Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 89 случаев, 10 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло.На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 141 человек.Под наблюдением по месту жительства – 1212 человек.В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 78 человек, в обсервации на строительных площадках – 704.