"В лесу прифронтовом..." Что осталось за кадром фильма "Офицеры"

Дорогие читатели, все вы наверняка видели великий советский фильм "Офицеры". Так вот, если видели - наверняка помните одну пронзительную сцену под песню "В лесу прифронтовом". На глухом полустанке стоит санитарный поезд. Вокруг нет никаких наших частей. И вдруг приближаются немецкие танки. И наши раненые - все, кто может передвигаться - берутся за оружие, чтобы их задержать, не дать уничтожить эшелон с тяжелоранеными. Ну, как оружие... Связки обычных гранат, чтоб под гусеницы танкам бросать. Ну и автоматы с винтовками против немецкой пехоты. Ничего более серьезного у них не было. И вдруг, когда кажется, что шансов нет ни у кого из этих залегших в ожидании последней своей атаки раненых и перебинтованных людей, появляются наши танки. Санитарный эшелон спасен.Сцена эта, сразу скажу, основана на реальном событии. Было такое осенью 1942 года. Санитарный эшелон, спешная погрузка раненых, немецкие "панцеры" - и чудесное спасение от словно с неба свалившегося советского танкового батальона. Вот только самое интересное - в том, откуда этот танковый батальон взялся на самом деле. В фильме это осталось за кадром. И то сказать, снять такое обычными съемками было практически невозможно, а компьютерной графики, разумеется, тогда и в помине не было. А жаль. Такие кадры бы - дорогого стоили...Итак, что же произошло на самом деле в 1942 году?.. На глухую станцию в междуречье Волги и Дона примчался санитарный поезд - забрать раненых пехотинцев, что стояли здесь до последнего. Наши части уже отошли, немцы вот-вот должны были подойти - и потому санитары торопились. Железная дорога была одноколейной - то есть санитарный поезд перекрыл все движение.Между тем какой-то "особо умный" (впрочем, ошибка вышла спасительной для множества людей) товарищ в управлении железной дороги отправил следом за санитарным поездом эшелон с танковым батальоном, укомплектованным новыми "тридцатьчетверками". Каковой, разумеется, не мог пройти упомянутую станцию - и застрял в чистой степи.Между тем немцы не дремали, их авиаразведка сообщила, что на такой-то станции войск нет, только санитарный поезд. И немецкая танковая часть рванула туда с максимальной скоростью, чтоб эту станцию захватить. Даже без сопровождения пехоты, чтобы быстрее. Все равно там только раненые - так что особого боя не предполагалось...Через часик, однако, эфир наполнился криками немецких танкистов: "На помощь! Горим! Русские танки!". Летчиков-разведчиков отправили под суд: никто не верил, что осенью в степи можно проглядеть целый танковый батальон...Между тем, пока немецкие разведчики летали и докладывали, наших танков в степи и правда не было. А были они в том самом эшелоне, не дошедшем до станции. Командир батальона воевал с лета 1941го и насмотрелся, как немцы с воздуха громили такие же вот неразгруженные эшелоны. А потому решил не ждать такого развития событий. Вот только как сгрузить танки с высоты почти два метра (платформа плюс насыпь)?Комбат отдает приказ: из танков боезапас – долой! Экипажам покинуть машины, смотреть. Вылезли, смотрят. Комбат сам на место водителя садится, поворот на 90 градусов на платформе и танк (Т-34 27 тонн!) прыгает вниз с высоты не менее 2 метров! Приземляется успешно, заглушил мотор и вылез. После этого - приказ остальным механикам-водителям: "Делай как я! По исполнении – боезапас загрузить!".Минут за сорок батальон танков готов к маршу. Две машины перевернулись, но остальные-то целы! И своим ходом танки пошли на станцию, где в ожидании безнадежного боя залегли наши раненые. Батальон подоспел вовремя - зашли прямо во фланг немецким танкам. с понятными для тех последствиями. В итоге немцев вместо ожидавшейся прогулки гусеницами по советским раненым ожидали веселые костерки из их собственных танков...https://zen.yandex.ru/media/id...