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"В лесу прифронтовом..." Что осталось за кадром фильма "Офицеры"

Sergey Сегодня, 19:0023Новости
"В лесу прифронтовом..." Что осталось за кадром фильма "Офицеры"
"В лесу прифронтовом..." Что осталось за кадром фильма "Офицеры"

Дорогие читатели, все вы наверняка видели великий советский фильм "Офицеры". Так вот, если видели - наверняка помните одну пронзительную сцену под песню "В лесу прифронтовом". На глухом полустанке стоит санитарный поезд. Вокруг нет никаких наших частей. И вдруг приближаются немецкие танки. И наши раненые - все, кто может передвигаться - берутся за оружие, чтобы их задержать, не дать уничтожить эшелон с тяжелоранеными. Ну, как оружие... Связки обычных гранат, чтоб под гусеницы танкам бросать. Ну и автоматы с винтовками против немецкой пехоты. Ничего более серьезного у них не было. И вдруг, когда кажется, что шансов нет ни у кого из этих залегших в ожидании последней своей атаки раненых и перебинтованных людей, появляются наши танки. Санитарный эшелон спасен.
Сцена эта, сразу скажу, основана на реальном событии. Было такое осенью 1942 года. Санитарный эшелон, спешная погрузка раненых, немецкие "панцеры" - и чудесное спасение от словно с неба свалившегося советского танкового батальона. Вот только самое интересное - в том, откуда этот танковый батальон взялся на самом деле. В фильме это осталось за кадром. И то сказать, снять такое обычными съемками было практически невозможно, а компьютерной графики, разумеется, тогда и в помине не было. А жаль. Такие кадры бы - дорогого стоили...
Итак, что же произошло на самом деле в 1942 году?.. На глухую станцию в междуречье Волги и Дона примчался санитарный поезд - забрать раненых пехотинцев, что стояли здесь до последнего. Наши части уже отошли, немцы вот-вот должны были подойти - и потому санитары торопились. Железная дорога была одноколейной - то есть санитарный поезд перекрыл все движение.
Между тем какой-то "особо умный" (впрочем, ошибка вышла спасительной для множества людей) товарищ в управлении железной дороги отправил следом за санитарным поездом эшелон с танковым батальоном, укомплектованным новыми "тридцатьчетверками". Каковой, разумеется, не мог пройти упомянутую станцию - и застрял в чистой степи.
Между тем немцы не дремали, их авиаразведка сообщила, что на такой-то станции войск нет, только санитарный поезд. И немецкая танковая часть рванула туда с максимальной скоростью, чтоб эту станцию захватить. Даже без сопровождения пехоты, чтобы быстрее. Все равно там только раненые - так что особого боя не предполагалось...
"В лесу прифронтовом..." Что осталось за кадром фильма "Офицеры"

Через часик, однако, эфир наполнился криками немецких танкистов: "На помощь! Горим! Русские танки!". Летчиков-разведчиков отправили под суд: никто не верил, что осенью в степи можно проглядеть целый танковый батальон...
Между тем, пока немецкие разведчики летали и докладывали, наших танков в степи и правда не было. А были они в том самом эшелоне, не дошедшем до станции. Командир батальона воевал с лета 1941го и насмотрелся, как немцы с воздуха громили такие же вот неразгруженные эшелоны. А потому решил не ждать такого развития событий. Вот только как сгрузить танки с высоты почти два метра (платформа плюс насыпь)?
"В лесу прифронтовом..." Что осталось за кадром фильма "Офицеры"

Комбат отдает приказ: из танков боезапас – долой! Экипажам покинуть машины, смотреть. Вылезли, смотрят. Комбат сам на место водителя садится, поворот на 90 градусов на платформе и танк (Т-34 27 тонн!) прыгает вниз с высоты не менее 2 метров! Приземляется успешно, заглушил мотор и вылез. После этого - приказ остальным механикам-водителям: "Делай как я! По исполнении – боезапас загрузить!".
Минут за сорок батальон танков готов к маршу. Две машины перевернулись, но остальные-то целы! И своим ходом танки пошли на станцию, где в ожидании безнадежного боя залегли наши раненые. Батальон подоспел вовремя - зашли прямо во фланг немецким танкам. с понятными для тех последствиями. В итоге немцев вместо ожидавшейся прогулки гусеницами по советским раненым ожидали веселые костерки из их собственных танков...
https://zen.yandex.ru/media/id...

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