Врачи нашли лекарство от неизлечимой формы рака

Сотрудники Гарвардского университета создали микрочастицы, которые поддерживают иммунную систему.Специалисты решили противостоять злокачественным опухолям не с помощью агрессивных веществ, а с помощью поддержки иммунитета человека. Опухоль может менять фенотип иммунных клеток макрофагов, подстраивая под свои нужды. Врачи создали "рюкзаки" для макрофагов.Полимеры выступают механизмом, который соединяет частицы. Благодаря подобным "рюкзакам" врачи могут менять фенотип макрофагов. При этом подключаются механизмы противодействия опухолям.Новая разработка может помочь пациентам с раком молочной железы. Авторы исследования уверены, что новая разработка станет главной в борьбе со злокачественными опухолями.Владимир Гусе