Синоптики прогнозируют 4 мая в ЛНР до 25 градусов тепла, дождь с грозой и сильным ветром

Температура воздуха в ЛНР 4 мая будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и штормовые порывы ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 3 мая до 21.00 4 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью местами слабый туман; ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем при грозе местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 5 мая будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла. 6 мая - переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь; температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса выше нуля.

03 мая — Луганск