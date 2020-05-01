Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На мине под Славяносербском подорвался лесник

verter Сегодня, 08:150Новости
На мине под Славяносербском подорвался лесник
Мужчина получил миновзрывное ранение.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП произошло в оккупированном Славяносербске, 2 мая.
«При осмотре лесного массива получил миновзрывные ранения лесник, мужчина 1966 г.р.
С диагнозом: осколочные ранения плечевого пояса и широкой мышцы спины, в удовлетворительном состоянии, госпитализирован в Зимогорьевскую городскую больницу», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 07:56 38

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: