На мине под Славяносербском подорвался лесник
Мужчина получил миновзрывное ранение.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП произошло в оккупированном Славяносербске, 2 мая.
«При осмотре лесного массива получил миновзрывные ранения лесник, мужчина 1966 г.р.
С диагнозом: осколочные ранения плечевого пояса и широкой мышцы спины, в удовлетворительном состоянии, госпитализирован в Зимогорьевскую городскую больницу», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 07:56 38
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП произошло в оккупированном Славяносербске, 2 мая.
«При осмотре лесного массива получил миновзрывные ранения лесник, мужчина 1966 г.р.
С диагнозом: осколочные ранения плечевого пояса и широкой мышцы спины, в удовлетворительном состоянии, госпитализирован в Зимогорьевскую городскую больницу», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 07:56 38
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