ЛГАКИ в канун 9 Мая приглашает на виртуальную выставку "И только потому мы победили"

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского в канун 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне приглашает посетить виртуальную книжную выставку "И только потому мы победили", подготовленную библиографами вуза. Об этом сообщили в пресс-центре академии.

"На сайте виртуальной библиотеки академии Матусовского можно посмотреть виртуальную выставку "И только потому мы победили", подготовленную библиографами вуза к 9 Мая", – говорится в сообщении.

В ЛГАКИ отметили, что на выставке представлены книги о Великой Отечественной войне и событиях 2014 года в Луганске.

"В числе представленных изданий "Юные герои Луганщины", "Великая Отечественная война глазами детей", "Художник на фронте", "Молодогвардейцы", сборник стихов известной поэтессы, главного редактора газеты академии "Камертон" Елены Заславской "Год войны" и другие издания. Все они не только в бумажном, но и в электронном виде доступны читателям вузовской библиотеки", – отметили в ЛГАКИ.

Директор библиотеки академии Татьяна Степаненко рассказала, что создатели выставки подбирали книги с целью показать связь времен.

"Здесь – книги о мужестве луганчан, о верности и любви к Родине, о подвиге и памяти. Обо всем, что всегда отличало наших дедов и отцов, о том, что является неотъемлемой, важной частью нашего луганского характера", – сказала она.

04 мая — Луганск