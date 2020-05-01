Пари о Крыме

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник предложил Герхарду Шредеру пари. Если кто -то пропустил новость, то речь идет вот об этой цитате из интервью экс-канцлера газете Tagesspiegel: «Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность».Андрей Мельник — настоящий свидомый патриот и дипломат. Именно в такой последовательности. Ибо естественный отрицательный отбор на Украине практически завершен, нацики там на всех ключевых постах в правительстве и во всех посольствах. Социальные лифты с приходом нового президента шныряют вверх-вниз, вынося на поверхность лучших представителей Галичины. А те уже подтягивают односельчан.Поэтому удивляться коллективному слабоумию укровласти не стоит. В общем-то, американцам не нужны умные, им нужны верные, идеологически твердые и несгибаемые дебилы. Это в идеале.Андрей Мельник не то чтобы дебил. Но, безусловно, жестким критериям конкурса в укродипломаты соответствует. Один из важных — хуторская непосредственность, выдаваемая за хитрость. Она особенно ценится в сельских районах, на колхозных рынках и в МИДе Украины.«Что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым», то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», — заявил посол «Укринформу».Мне кажется, все укроселяне, оторвавшись от доек и попрыгав с тракторов, аплодировали ему стоя. Потому что посол красиво срезал этого старого путиниста.Ведь вы наверняка заметили тонкую дипломатическую игру. Пари Андрей Мельник ни за что не проиграет. Даже если немец будет лежать на смертном одре и вдруг ни с того ни с сего скажет ему: дескать, ты проспорил, ибо Крым до сих пор российский, гони бутылку пива, то посол всегда может ответить: а ты жив, так что еще не вечер. А если экс-канцлер помрет, то и отдавать должок некому.Такая крестьянская хитринка особо ценится среди бескрайних полей и пашен Украины.Правда, я сомневаюсь, что Герхард Шредер читает укропрессу, и поэтому расставленной ловушки, конечно, не заметил. Жаль. Мог бы оценить могучий ум простого львовского паренька, возглавляющего сегодня посольство Украины в ФРГ. Он очень способный, вся малая родина сжимает за него кулаки.Трудно сказать, нравится ли Андрей Мельник немцам. А вот в Галичине его точно уважают. Ибо — свой, не пальцем деланный.Павел Шипилин