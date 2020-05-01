Луганский цирк подготовил для жителей ЛНР видеоверсии лучших представлений

Луганский государственный цирк подготовил видеоверсии лучших программ, которые желающие смогут увидеть на сайте учреждения и в YouTube-канале. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.

"Для обеспечения доступности циркового искусства для населения Луганской Народной Республики при действующем режиме повышенной готовности Луганский государственный цирк осуществляет дистанционное обслуживание населения", – говорится в сообщении.

Так, на сайте и YouTube-канале столичного цирка доступны видеоверсии программ "Созвездие лучших", "Сокровища Египта", "Звезды мирового цирка", "Новогодний экспресс", "Новогодняя сказка", "Новогодние приключения миньонов", "Виртуозы цирка", "Созвездие Veris", "Хиты 80-90-х", "Главная елка Республики. Сияние маленьких звезд", "Артисты! Звери! Сенсации!", а также "Страна чудес".

Кроме того, на сайте учреждения культуры можно увидеть описания и фотографии всех представлений, ранее проходивших на арене Луганского государственного цирка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 3,3 млн, из них более 238 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 144 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике введен строгий режим самоизоляции.

04 мая — Луганск